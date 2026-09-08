Tensión total: Maia Reficco enfrentó a un periodista y no se quedó callada

El episodio no terminó allí. Al finalizar la función, Reficco salió del Teatro Politeama acompañada por su hermano Joaquín, también actor y cantante, y evitó responder las preguntas relacionadas con su supuesto romance con Franco Colapinto.

El cronista de Puro Show, de El Trece, intentó conseguir alguna declaración mientras la actriz caminaba por la calle. Sin embargo, Maia optó por mantener el silencio y apenas sonrió ante las consultas.

“¿Qué hacés en el país, Maia?”, quiso saber el periodista. “No quiere hablar”, respondió Joaquín, dejando en claro que su hermana no tenía intenciones de referirse a su vida privada. “Solo quiero saber cómo está”, insistió el cronista. “Pero no tiene ganas”, contestó nuevamente el hermano de la actriz.

La situación tomó todavía más fuerza porque las preguntas estaban relacionadas con Franco Colapinto, con quien Maia Reficco estaría atravesando una nueva etapa luego de los rumores de separación que circularon durante las últimas semanas.

La historia de amor entre la actriz y el piloto comenzó a tomar forma pública a principios de año, luego de varias coincidencias que alimentaron las especulaciones entre sus seguidores. Finalmente, ambos blanquearon el vínculo cuando fueron fotografiados caminando de la mano durante una visita a una bodega en Los Cardales.

A partir de entonces, Maia y Franco comenzaron a mostrarse juntos en distintas oportunidades, incluso durante algunas competencias de Fórmula 1.

Pero en julio aparecieron versiones que hablaban de una posible separación. Los fanáticos repararon en que habían dejado de interactuar en redes sociales y que ya no compartían imágenes juntos como antes.

La historia, sin embargo, habría tenido un nuevo capítulo en agosto. El piloto y la actriz fueron vistos nuevamente juntos y muy cerca durante un paseo por las calles de Ámsterdam, justo durante el fin de semana en el que Colapinto debía competir en el Gran Premio de los Países Bajos.

Ahora, salió a la luz este momento tenso con la prensa y su respuesta que llamó mucho la atención.