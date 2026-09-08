En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Inesperado

Tensión total: Maia Reficco enfrentó a un periodista y no se quedó callada

No aguantó más: Maia Reficco frenó en seco a un periodista en un momento muy incómodo, mirá qué le dijo.

Banner Seguinos en google DESK
Tensión total: Maia Reficco enfrentó a un periodista y no se quedó callada

Maia Reficco protagonizó un tenso momento con la prensa durante un evento en Buenos Aires, en medio de los rumores que volvieron a vincularla sentimentalmente con Franco Colapinto. La actriz y cantante asistió a una función para invitados de Los ojos del perro siberiano, en el Teatro Politeama, y cuando se disponía a ingresar a la sala tuvo un inesperado cruce con un fotógrafo.

Leé también Ni ácido ni lavanda: la MEJOR forma de erradicar las cucarachas de la cocina y el baño
Ni ácido ni lavanda: la MEJOR forma de erradicar las cucarachas de la cocina y el baño

Reficco llegó al teatro con un estilo mucho más relajado, a cara lavada, con lentes y el pelo recogido. Todo transcurría con normalidad hasta que la actriz se alejó del banner donde estaba posando para los fotógrafos y se dirigió hacia el ingreso de la sala. Fue entonces cuando uno de los presentes comenzó a llamarla a los gritos.

“¡Pará! ¡Pará! ¡Vení!”, se escucha en el video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Maia decidió regresar, pero su expresión dejó en claro que la situación no le había caído nada bien. Frente al fotógrafo, marcó un límite y le respondió de manera contundente.

“¡No me grites! Si me hablás y no me gritás, también estoy”, lanzó la actriz, visiblemente molesta.

El episodio no terminó allí. Al finalizar la función, Reficco salió del Teatro Politeama acompañada por su hermano Joaquín, también actor y cantante, y evitó responder las preguntas relacionadas con su supuesto romance con Franco Colapinto.

El cronista de Puro Show, de El Trece, intentó conseguir alguna declaración mientras la actriz caminaba por la calle. Sin embargo, Maia optó por mantener el silencio y apenas sonrió ante las consultas.

“¿Qué hacés en el país, Maia?”, quiso saber el periodista. “No quiere hablar”, respondió Joaquín, dejando en claro que su hermana no tenía intenciones de referirse a su vida privada. “Solo quiero saber cómo está”, insistió el cronista. “Pero no tiene ganas”, contestó nuevamente el hermano de la actriz.

La situación tomó todavía más fuerza porque las preguntas estaban relacionadas con Franco Colapinto, con quien Maia Reficco estaría atravesando una nueva etapa luego de los rumores de separación que circularon durante las últimas semanas.

La historia de amor entre la actriz y el piloto comenzó a tomar forma pública a principios de año, luego de varias coincidencias que alimentaron las especulaciones entre sus seguidores. Finalmente, ambos blanquearon el vínculo cuando fueron fotografiados caminando de la mano durante una visita a una bodega en Los Cardales.

A partir de entonces, Maia y Franco comenzaron a mostrarse juntos en distintas oportunidades, incluso durante algunas competencias de Fórmula 1.

Pero en julio aparecieron versiones que hablaban de una posible separación. Los fanáticos repararon en que habían dejado de interactuar en redes sociales y que ya no compartían imágenes juntos como antes.

La historia, sin embargo, habría tenido un nuevo capítulo en agosto. El piloto y la actriz fueron vistos nuevamente juntos y muy cerca durante un paseo por las calles de Ámsterdam, justo durante el fin de semana en el que Colapinto debía competir en el Gran Premio de los Países Bajos.

Ahora, salió a la luz este momento tenso con la prensa y su respuesta que llamó mucho la atención.

En pocas palabras

  • Maia Reficco: La actriz protagonizó un tenso cruce con un periodista al ser interpelada a los gritos.
  • Límite marcado: Reficco pidió que no le griten y afirmó que estaba dispuesta a hablar si se comunicaban respetuosamente.
  • Rumores de pareja: Evitó responder preguntas sobre su supuesto romance con Franco Colapinto tras ser vista con él en Ámsterdam.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Usar ropa vieja como trapo de limpieza: el error que cometen casi todos
Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?
Desafío matemático: muy pocos pueden resolverlo antes de los 10 segundos

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar