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El Gobierno oficializó el pago único de $536.774 para familias en septiembre de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los montos extraordinarios que se perciben por única vez ante eventos familiares.

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El Gobierno oficializó el pago único de $536.774 para familias en septiembre de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó la actualización de las Asignaciones de Pago Único (APU) mediante la Resolución 260/2026 en el Boletín Oficial. La medida dispone un incremento del 2,11% en los montos de cobro por adopción, nacimiento y matrimonio para los trabajadores registrados y beneficiarios del sistema previsional durante el noveno mes del año.

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En septiembre de 2026, los beneficiarios que tramiten la Asignación por Adopción perciben un pago único en mano de $536.774, mientras que por Nacimiento se liquidan $89.782 y por Matrimonio $134.430 directos en la cuenta bancaria.

¿Cuáles son los montos finales de las Asignaciones de Pago Único en septiembre de 2026?

Con el ajuste por movilidad vigente, los valores fijos netos a cobrar por cada evento familiar quedan establecidos de la siguiente forma:

  • Asignación por Adopción: Alcanza los $536.774 de liquidación única.

  • Asignación por Matrimonio: Se fija en $134.430 por cada cónyuge habilitado.

  • Asignación por Nacimiento: Otorga un depósito de $89.782 por hijo.

¿Qué requisitos e ingresos máximos exige la ANSES para cobrar las APU?

Para acceder a la acreditación de estas prestaciones, el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y los salarios individuales deben encuadrarse dentro de los topes oficiales vigentes:

  • Tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF): No debe superar los $6.314.898 en conjunto.

  • Tope individual: Ningún integrante del hogar puede percibir ingresos superiores a $3.157.449.

  • Antigüedad laboral: Los trabajadores en relación de dependencia deben contar con una antigüedad mínima de 6 meses en su empleo.

  • Plazo legal para el trámite: La solicitud se realiza entre los 2 meses y los 2 años de ocurrido el nacimiento, matrimonio o sentencia firme de adopción.

¿Quiénes pueden solicitar el pago extraordinario de las asignaciones por adopción, nacimiento y matrimonio?

La medida alcanza a distintas categorías laborales y titulares de la ANSES con datos personales y vínculos familiares actualizados en el sistema:

  • Trabajadores en relación de dependencia (SUAF), rurales y de temporada.

  • Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

  • Titulares de prestaciones a cargo de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

  • Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

  • Titulares que hayan tenido derecho al cobro de la AUH, AUH con Discapacidad o Asignación por Embarazo durante el mes de nacimiento o adopción (exclusivo para Nacimiento y Adopción).

¿Cuándo cobran las Asignaciones de Pago Único en septiembre de 2026?

El organismo previsional abonará las prestaciones extraordinarias a todas las terminaciones de DNI dentro de dos tandas quincenales:

  • Primera quincena (todos los DNI): Del miércoles 9 de septiembre al viernes 9 de octubre de 2026.

  • Segunda quincena (todos los DNI): Del lunes 21 de septiembre al viernes 9 de octubre de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES oficializó: Se actualizaron los montos de las Asignaciones de Pago Único (APU) con un incremento del 2,11%.
  • Nuevos montos: En septiembre de 2026, la Adopción será de $536.774, Nacimiento $89.782 y Matrimonio $134.430.
  • Requisitos: Se detallan topes de ingresos familiares e individuales, antigüedad y plazos para el trámite.
Resumen generado por Thinkindot AI
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