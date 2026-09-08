El Gobierno oficializó el pago único de $536.774 para familias en septiembre de 2026

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Tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF): No debe superar los $6.314.898 en conjunto.
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Tope individual: Ningún integrante del hogar puede percibir ingresos superiores a $3.157.449.
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Antigüedad laboral: Los trabajadores en relación de dependencia deben contar con una antigüedad mínima de 6 meses en su empleo.
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Plazo legal para el trámite: La solicitud se realiza entre los 2 meses y los 2 años de ocurrido el nacimiento, matrimonio o sentencia firme de adopción.
¿Quiénes pueden solicitar el pago extraordinario de las asignaciones por adopción, nacimiento y matrimonio?
La medida alcanza a distintas categorías laborales y titulares de la ANSES con datos personales y vínculos familiares actualizados en el sistema:
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Trabajadores en relación de dependencia (SUAF), rurales y de temporada.
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Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.
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Titulares de prestaciones a cargo de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
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Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
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Titulares que hayan tenido derecho al cobro de la AUH, AUH con Discapacidad o Asignación por Embarazo durante el mes de nacimiento o adopción (exclusivo para Nacimiento y Adopción).
¿Cuándo cobran las Asignaciones de Pago Único en septiembre de 2026?
El organismo previsional abonará las prestaciones extraordinarias a todas las terminaciones de DNI dentro de dos tandas quincenales: