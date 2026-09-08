El Gobierno oficializó el pago único de $536.774 para familias en septiembre de 2026

Tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF): No debe superar los $6.314.898 en conjunto.

Tope individual: Ningún integrante del hogar puede percibir ingresos superiores a $3.157.449 .

Antigüedad laboral: Los trabajadores en relación de dependencia deben contar con una antigüedad mínima de 6 meses en su empleo.

Plazo legal para el trámite: La solicitud se realiza entre los 2 meses y los 2 años de ocurrido el nacimiento, matrimonio o sentencia firme de adopción.

¿Quiénes pueden solicitar el pago extraordinario de las asignaciones por adopción, nacimiento y matrimonio?

La medida alcanza a distintas categorías laborales y titulares de la ANSES con datos personales y vínculos familiares actualizados en el sistema:

Trabajadores en relación de dependencia (SUAF), rurales y de temporada.

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

Titulares de prestaciones a cargo de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Titulares que hayan tenido derecho al cobro de la AUH, AUH con Discapacidad o Asignación por Embarazo durante el mes de nacimiento o adopción (exclusivo para Nacimiento y Adopción).

¿Cuándo cobran las Asignaciones de Pago Único en septiembre de 2026?

El organismo previsional abonará las prestaciones extraordinarias a todas las terminaciones de DNI dentro de dos tandas quincenales: