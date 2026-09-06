Frío extremo en CABA: qué dice el pronóstico para los próximos días y cuándo empieza a subir la temperatura

Lunes 7: la mínima será de 5°C y la máxima llegará a 13°C. Se espera cielo variable, sin precipitaciones y viento leve.

Martes 8: continuará el ascenso térmico, con una mínima de 6°C y una máxima de 17°C. El cielo estará mayormente despejado o con nubosidad variable y no se esperan lluvias.

Miércoles 9: las temperaturas subirán nuevamente. La mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 19°C, con condiciones estables y sin precipitaciones previstas.

Jueves 10: se espera una mínima de 9°C y una máxima de 20°C. El cielo estará parcialmente nublado, con baja probabilidad de lluvias y viento leve.

De esta manera, el panorama meteorológico muestra un domingo marcado por el frío extremo y temperaturas de un dígito, seguido por varios días de recuperación térmica, con máximas que llegarán a los 20°C hacia el jueves.