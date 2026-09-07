Décadas de casados y una discusión generó una fatalidad: "se me fue la mano"

La reconstrucción de las últimas horas de Mina será ahora uno de los principales objetivos de los investigadores.

Femicidio en Merlo: cómo encontraron a la mujer asesinada

Todo comenzó durante la madrugada del domingo, cuando un familiar de la víctima se comunicó con el 911 y alertó sobre lo que ocurría en una vivienda ubicada en la zona de Asunción al 2800, en Merlo.

A partir de ese aviso, efectivos policiales se dirigieron hasta el domicilio. Cuando ingresaron al lugar se encontraron con una escena que rápidamente quedó bajo investigación judicial.

Silvia Beatriz Mina estaba sin vida dentro de la propiedad. Los primeros indicios apuntaron a que había sufrido un violento ataque con un arma blanca.

En las inmediaciones del cuerpo también estaba su esposo. Tesio presentaba cortes en diferentes partes del cuerpo, entre ellos brazos y cuello, por lo que los agentes solicitaron asistencia médica.

El hombre fue llevado al hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en Moreno, donde permaneció bajo atención de los profesionales.

Mientras tanto, los policías preservaron la vivienda para permitir el trabajo de los peritos. La escena pasó a convertirse en una pieza fundamental para establecer qué ocurrió en el interior de la casa y cuál fue la secuencia de hechos que terminó con la muerte de la mujer.

El marido de la víctima quedó detenido tras recibir el alta

La situación procesal de Tesio cambió rápidamente después de su traslado al centro de salud. Una vez que recibió el alta médica, el hombre quedó detenido por orden de la Justicia.

Los investigadores también tomaron nota de una declaración que el acusado habría realizado cuando llegaron los policías.

De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, Tesio habría reconocido su responsabilidad en el ataque y pronunciado una breve frase: “Se me fue la mano”.

La expresión quedó incorporada como uno de los elementos que deberán ser analizados dentro de la investigación. Sin embargo, será la Justicia la encargada de determinar qué ocurrió exactamente y cuál fue la intención del acusado.

El fiscal Vaccaro tiene previsto avanzar con la indagatoria del hombre, una instancia central para conocer su versión de los acontecimientos.

La declaración también podría aportar información sobre cómo comenzó el episodio, qué sucedió dentro de la vivienda y qué ocurrió inmediatamente después del ataque.

La cuchilla que encontraron en la escena

Durante las primeras tareas realizadas en la vivienda, los investigadores secuestraron una cuchilla que podría haber sido utilizada para cometer el homicidio.

El elemento será sometido a las pericias correspondientes para determinar si existen rastros que permitan vincularlo directamente con el asesinato.

Los especialistas también deberán analizar la escena en busca de huellas, material biológico y otros elementos que permitan reconstruir el episodio.

En este tipo de investigaciones, las pruebas forenses resultan fundamentales para establecer la mecánica del ataque. La autopsia, los estudios sobre las heridas y el análisis de los objetos encontrados en la vivienda pueden aportar información decisiva.

Los investigadores deberán establecer, entre otros puntos, cuántas heridas sufrió la víctima, cuál fue la lesión mortal y cuánto tiempo transcurrió entre el ataque y el fallecimiento.

Qué se sabe de la muerte de Silvia Beatriz Mina

La víctima tenía 62 años y fue encontrada muerta dentro de la vivienda familiar.

Un informe preliminar de los forenses habría estimado que el fallecimiento se produjo aproximadamente 12 horas antes del momento en que fue hallado el cuerpo.

De todos modos, ese dato deberá ser precisado mediante la autopsia, que fue programada para avanzar en la determinación de las causas y circunstancias de la muerte.

El procedimiento forense permitirá establecer con mayor precisión el horario aproximado del fallecimiento y aportar información sobre las lesiones que presentaba la víctima.

La autopsia será una de las pruebas centrales del expediente, junto con las pericias realizadas sobre la cuchilla secuestrada y el resto de los elementos encontrados en la casa.

También se analizará si las heridas que presentaba Tesio pueden estar relacionadas con un intento de autolesión posterior al ataque.

Femicidio en Merlo: investigan si el acusado intentó quitarse la vida

Una de las hipótesis que manejan los investigadores apunta a que el acusado podría haber intentado quitarse la vida después del ataque contra su esposa.

Por el momento, esa posibilidad no fue confirmada oficialmente y deberá ser corroborada mediante las pruebas incorporadas al expediente.

Las heridas que presentaba Tesio motivaron su traslado al hospital, aunque posteriormente recibió el alta médica y quedó detenido.

Los peritos deberán establecer cómo se produjeron esas lesiones y en qué momento, un dato que podría resultar importante para reconstruir qué hizo el hombre después del asesinato.

La secuencia temporal es uno de los interrogantes que la Fiscalía busca responder: qué ocurrió antes del ataque, cuánto duró el episodio y qué hizo el acusado después de la muerte de Mina.

No había denuncias previas por violencia de género

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es que, hasta el momento, no aparecen denuncias previas por violencia de género entre la pareja.

Sin embargo, la ausencia de antecedentes formales no significa que esa línea haya quedado descartada.

La Fiscalía continuará recopilando testimonios de familiares, vecinos y personas cercanas a la pareja para determinar si existían antecedentes de conflictos, episodios violentos o situaciones que pudieran aportar contexto al crimen.

Los investigadores buscan reconstruir la relación entre la víctima y el acusado, además de establecer qué ocurrió durante las horas previas al homicidio.

En paralelo, se revisarán los registros disponibles para comprobar si existieron intervenciones policiales anteriores que no hayan quedado vinculadas inicialmente al caso.

La publicación por sus 39 años de matrimonio

Otro elemento que tomó relevancia después del crimen fue una publicación realizada por la propia víctima en abril.

En aquella oportunidad, Mina había compartido un mensaje relacionado con los 39 años de matrimonio junto a Tesio.

El dato fue incorporado al contexto de la investigación debido a la extensa relación que mantenía la pareja.

Ahora, los investigadores deberán determinar si existía algún conflicto reciente que pudiera explicar el desenlace o si el ataque ocurrió en el marco de una situación que todavía no pudo ser reconstruida.

La publicación realizada meses atrás también muestra que el matrimonio llevaba casi cuatro décadas de convivencia, aunque por sí sola no permite establecer cuál era la situación de la pareja al momento del crimen.

La investigación del asesinato en Merlo continúa

Con el sospechoso detenido, la causa entra ahora en una etapa decisiva. La Fiscalía deberá reunir las pruebas necesarias para reconstruir minuto a minuto lo sucedido en la vivienda de Asunción al 2800.

Entre las principales medidas previstas aparecen la autopsia, los estudios sobre la escena del crimen, el análisis de la cuchilla secuestrada y las pericias sobre las heridas de la víctima y del acusado.

También podrían realizarse análisis de ADN si los investigadores encuentran material biológico relevante.

A esto se sumarán las declaraciones de familiares y vecinos, además de la indagatoria de Tesio.

La Justicia deberá determinar si todos esos elementos permiten sostener la acusación bajo la figura de homicidio agravado por el vínculo.

Esta calificación contempla una pena especialmente grave cuando se acredita que la víctima era cónyuge o persona con determinado vínculo familiar con el acusado.

En caso de que durante el proceso se confirme la agravante y posteriormente exista una condena, la expectativa de pena puede alcanzar la prisión perpetua.

Qué falta determinar sobre el femicidio en Merlo

La causa todavía presenta varios interrogantes. El primero es establecer con precisión cómo se produjo el ataque que terminó con la vida de Silvia Beatriz Mina.

También será necesario determinar el horario exacto del fallecimiento y establecer qué sucedió durante las horas posteriores.

Las heridas que presentaba Tesio constituyen otro punto de interés. Los investigadores deberán establecer si fueron consecuencia de un intento de quitarse la vida, de un enfrentamiento o de otra circunstancia.

La frase que habría pronunciado frente a los policías —“Se me fue la mano”— también será analizada dentro del conjunto de pruebas y no de manera aislada.

La Fiscalía no solo deberá determinar quién provocó la muerte, sino también reconstruir la secuencia completa y establecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.

Por ahora, el principal acusado permanece detenido y espera la indagatoria judicial.

El expediente continúa bajo investigación de la UFI Nº 11 de Morón, mientras los peritos trabajan sobre las evidencias obtenidas en la vivienda.

El crimen generó conmoción entre familiares y vecinos de la zona, mientras la Justicia avanza para esclarecer uno de los puntos centrales del caso: qué ocurrió dentro de aquella casa y cómo una relación de casi cuatro décadas terminó con una mujer de 62 años asesinada a puñaladas.

Con la autopsia y las pericias como próximos pasos, los investigadores intentarán reconstruir las últimas horas de Mina y determinar las responsabilidades penales de su esposo.