En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Trenes
Tren Mitre
SORPRESA

Demoras y cancelaciones en los trenes Roca, Sarmiento y Mitre: la sorpresiva causa

Las formaciones del Roca, Sarmiento y Mitre registran demoras y cancelaciones desde las primeras horas de este lunes en el AMBA.

Banner Seguinos en google DESK
Demoras y cancelaciones en los trenes Roca

Demoras y cancelaciones en los trenes Roca, Sarmiento y Mitre. (Foto: A24.com)

Miles de pasajeros comenzaron este lunes con demoras y cancelaciones en distintas líneas de trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los principales inconvenientes se registraron desde el inicio del servicio en las líneas Roca, Sarmiento y Mitre, en plena hora pico.

Leé también Frío extremo en CABA: qué dice el pronóstico para los próximos días y cuándo empieza a subir la temperatura
Alerta amarilla por frío: qué temperatura hará este domingo y cómo seguirá el tiempo en CABA

Según la información conocida por A24, las complicaciones están vinculadas con cambios en el protocolo para realizar los controles de alcoholemia al personal ferroviario, entre ellos conductores y guardas.

La situación provocó largas esperas en distintas estaciones y reclamos de usuarios que intentaban trasladarse hacia sus lugares de trabajo y estudio.

Por qué hay demoras en los trenes Roca, Sarmiento y Mitre

Los inconvenientes comenzaron prácticamente junto con el inicio de las prestaciones de este lunes. Los cambios introducidos en el protocolo de los controles de alcoholemia que deben realizar conductores y guardas antes de prestar servicio alteraron la programación habitual de las formaciones.

La situación impactó inicialmente sobre las líneas Roca y Sarmiento y posteriormente se informó que el Mitre también operaba con demoras por la misma causa.

Los controles de seguridad al personal ferroviario forman parte de los procedimientos previos a la prestación del servicio. En este caso, la modificación de su implementación derivó en dificultades operativas durante las primeras horas de este lunes.

Tren Roca: demoras y cancelaciones desde primera hora

Los inconvenientes comenzaron desde las primeras formaciones y afectaron a pasajeros que utilizan los diferentes ramales que parten desde Plaza Constitución hacia el sur del conurbano bonaerense y La Plata.

La situación resulta especialmente sensible por la cantidad de pasajeros que transporta la línea: Trenes Argentinos había informado anteriormente que el Roca moviliza cerca de 600.000 usuarios diarios, lo que la convierte en una de las líneas metropolitanas con mayor demanda.

Tren Sarmiento: complicaciones entre Moreno y Once

Los pasajeros reportaron mayores inconvenientes en las formaciones que circulaban desde Moreno hacia Once, uno de los corredores más utilizados durante la hora pico. También se conocieron reportes de problemas en Castelar, relacionados inicialmente con una plataforma.

El Sarmiento transporta habitualmente alrededor de 300.000 pasajeros por día, según datos difundidos por Trenes Argentinos.

El Tren Mitre también comenzó a operar con demoras

En un primer momento no figuraba entre las líneas con inconvenientes, pero posteriormente se informó que también estaba operando con demoras vinculadas a la implementación de los cambios en los controles de alcoholemia.

De esta manera, tres de las principales líneas ferroviarias del AMBA quedaron afectadas durante el comienzo de la jornada: Roca, Sarmiento y Mitre.

Cómo funcionan las demás líneas de trenes

En principio, San Martín, Belgrano Norte, Urquiza y Belgrano Sur no registraban inconvenientes similares durante las primeras horas de la jornada.

En pocas palabras

  • Demoras y cancelaciones: Afectan a los trenes Roca, Sarmiento y Mitre desde esta mañana en el AMBA.
  • Causa sorpresiva: Cambios en el protocolo de controles de alcoholemia al personal ferroviario.
  • Impacto en pasajeros: Miles de usuarios afectados en hora pico por la interrupción del servicio.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Trenes Tren Mitre Tren Sarmiento Tren Roca Noticias A24
Notas relacionadas
Incendio en un reconocido restaurante de Puerto Madero: evacuaron a 50 personas
Alerta en el AMBA por la posible llegada de graupel: qué es y cuándo podría caer
Dos esquiadores se salvaron de milagro de una impresionante avalancha en el Cerro Chapelco

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar