Demoras y cancelaciones en los trenes Roca, Sarmiento y Mitre: la sorpresiva causa

La situación impactó inicialmente sobre las líneas Roca y Sarmiento y posteriormente se informó que el Mitre también operaba con demoras por la misma causa.

Los controles de seguridad al personal ferroviario forman parte de los procedimientos previos a la prestación del servicio. En este caso, la modificación de su implementación derivó en dificultades operativas durante las primeras horas de este lunes.

Tren Roca: demoras y cancelaciones desde primera hora

Los inconvenientes comenzaron desde las primeras formaciones y afectaron a pasajeros que utilizan los diferentes ramales que parten desde Plaza Constitución hacia el sur del conurbano bonaerense y La Plata.

La situación resulta especialmente sensible por la cantidad de pasajeros que transporta la línea: Trenes Argentinos había informado anteriormente que el Roca moviliza cerca de 600.000 usuarios diarios, lo que la convierte en una de las líneas metropolitanas con mayor demanda.

Tren Sarmiento: complicaciones entre Moreno y Once

Los pasajeros reportaron mayores inconvenientes en las formaciones que circulaban desde Moreno hacia Once, uno de los corredores más utilizados durante la hora pico. También se conocieron reportes de problemas en Castelar, relacionados inicialmente con una plataforma.

El Sarmiento transporta habitualmente alrededor de 300.000 pasajeros por día, según datos difundidos por Trenes Argentinos.

El Tren Mitre también comenzó a operar con demoras

En un primer momento no figuraba entre las líneas con inconvenientes, pero posteriormente se informó que también estaba operando con demoras vinculadas a la implementación de los cambios en los controles de alcoholemia.

De esta manera, tres de las principales líneas ferroviarias del AMBA quedaron afectadas durante el comienzo de la jornada: Roca, Sarmiento y Mitre.

Cómo funcionan las demás líneas de trenes

En principio, San Martín, Belgrano Norte, Urquiza y Belgrano Sur no registraban inconvenientes similares durante las primeras horas de la jornada.