Se supo todo: por qué terminaron Tuli Acosta y Lit Killah después de casi 4 años

La propia Tuli recordó aquel momento durante una visita al programa de Juana Viale: “Fue una charla de amigos que no se cortaba y de repente estábamos bailando y lo tenía cerca y dije ‘¿qué está pasando’? Nos dimos un beso y me fui a mi casa toda nerviosa”.

Al principio intentaron mantener el romance lejos de las cámaras, aunque la exposición de ambos hizo que los rumores crecieran rápidamente. Finalmente, la relación se hizo pública y comenzaron a mostrarse juntos en eventos, redes y distintos proyectos.

Con el paso del tiempo, la pareja también se convirtió en un importante sostén mutuo. Cuando Tuli comenzó a desarrollar su carrera musical, Lit Killah estuvo cerca de ella, mientras que la bailarina también acompañó al cantante en diferentes momentos de su carrera.

Uno de los momentos más fuertes llegó cuando Tuli habló sobre la importancia que tuvo Mauro en su vida. Durante su participación en Red Flag, por Luzu TV, se emocionó al recordar cómo la había ayudado a atravesar una etapa personal compleja.

“Mauro fue mi salvavidas, me lo puso Dios o quien sea para decir ‘sí te pueden amar’”, expresó entonces.

La relación también atravesó uno de sus momentos más visibles cuando Tuli ingresó al Bailando 2023. Lit Killah estuvo presente durante las galas y acompañó a su pareja mientras ella avanzaba hasta convertirse en la gran ganadora del certamen.

En otra entrevista, la cordobesa destacó la influencia que tuvo el músico en su proceso personal: “Me hizo volver a confiar en mí. Siento que me adelantó mucho el proceso de sanación emocional”.

Pero después de casi cuatro años, algo cambió. La distancia entre ambos comenzó a hacerse evidente para sus seguidores. Dejaron de compartir tantas imágenes juntos, disminuyeron las interacciones públicas y las señales en redes despertaron todo tipo de especulaciones.

Con los rumores cada vez más fuertes, finalmente Tuli decidió hablar públicamente sobre la separación y contó cuál fue la verdadera razón por la que decidieron terminar.

Lejos de confirmar versiones de terceros en discordia o una supuesta infidelidad, la artista explicó que la decisión fue tomada de común acuerdo y desde el cariño.

“El amor mutó, por eso tuvimos que cambiarle el título a la relación, por el bien de los dos”, explicó Tuli en Se Fue Larga, el programa de Luzu TV.

De esta manera, la bailarina dejó en claro que la ruptura no estuvo relacionada con una traición, sino con la transformación del vínculo después de varios años juntos. Según sus propias palabras, el amor de pareja se convirtió en una amistad profunda y ambos continúan considerándose familia.

La separación, sin embargo, no evitó que aparecieran rumores en redes sociales. Mientras algunos fanáticos lamentaron el final de una de las parejas más populares de la escena urbana, otros comenzaron a buscar explicaciones y a instalar distintas teorías.

En paralelo, Lit Killah eligió mantener un perfil bajo y continuar enfocado en su música y sus compromisos profesionales, mientras que Tuli también siguió adelante con sus proyectos.

La situación se volvió todavía más compleja para la bailarina cuando, tiempo después, quedó involucrada en rumores que la señalaban como supuesta tercera en discordia en la separación de Luck Ra y La Joaqui. Tuli salió públicamente a desmentir esas versiones y aseguró que con el cantante cordobés solamente mantenía un vínculo de amistad.

Incluso, según contó, decidió iniciar acciones legales contra quienes difundieron las acusaciones.}