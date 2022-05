Y agregó: “No hay ninguna posibilidad de que no haya Covid-19, sobre todo con estas nuevas variantes que tienen mayor transmisibilidad”.

Sobre las nuevas restricciones y medidas ante el Covid-19

Al ser consultada por el avance de los contagios, Vizzotti aseguró que “no hay posibilidad de nuevos cierres” por lo cual el Gobierno tampoco está planificando algún tipo de restricciones.

Casos semanales corona.JPG Los datos que dio a conocer el Ministerio de Salud.

Para Carla Vizzotti, debido al alto nivel de vacunación que hay en el país, no habría que volver a situaciones de confinamiento.

“La estrategia de la mayoría de los países del mundo, entre ellos la Argentina, es vacunar para que no haya hospitalizaciones y muertes, además de sostener los cuidados, pero no volver a los confinamientos”, aclaró. Y llevó tranquilidad al decir que “tenemos seguridad de que fortaleciendo el sistema de Salud y vacunando no tenemos riesgos en la atención”.

La última semana se reportaron 47 muertes, en este caso un número menor al de la anterior en la cual fallecieron 76 personas. Otro dato es que los internados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI), se mantiene en un número estable con 41,2% de ocupación, con un leve aumento a 300 casos.