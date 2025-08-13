Con actividades para toda la familia, la Ciudad celebra el Día del Niño

El domingo 17 de agosto, en el Parque Los Andes, la ciudad festeja el Día del Niño con actividades para toda la familia y con el foco puesto en la imaginación.
El Parque de Los Andes es el lugar elegido para festejar la jornada. Habrá talleres creativos, experiencias, juegos y espectáculos en vivo, entre otras atracciones.
Un día para jugar, escuchar y descubrir. Donde la creatividad y el arte son los principales pilares que acompañan los talleres creativos, experiencias, juegos y espectáculos en vivo que harán de este evento un día inolvidable.
Vale la pena destacar que el evento promueve un ambiente de juego con talleres de: juguetes desfabricados, isla de fauna fantástica y audiorama, además de la clásica feria "Nuevos sabores" y la escuela donde se aprende a andar en bici sin rueditas.