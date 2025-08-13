La decisión inmediata que tomó Claudio Contardi tras ser condenado a 19 años de prisión

“Por qué no pudo presentar prueba”, continuó. “Y por qué no se postergó la audiencia, porque supuestamente le renuncia el abogado una semana antes del juicio, le designan un defensor oficial y después designan un nuevo colega. Es un estado de indefensión y está previsto en el 812, que tiene que tener el tiempo y los medios para ejercer la defensa”, cerró el flamante abogado de Contardi.

Cómo reaccionó Julieta Prandi tras enterarse de la condena a Claudio Contardi, su expareja

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana condenó este miércoles a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado, tras causar un grave daño en la salud mental de la víctima.

Julieta Prandi no estaba presente durante la lectura del veredicto y se enteró de la sentencia por los periodistas antes de ingresar al tribunal.

Visiblemente angustiada, la modelo expresó “necesito verlo” mientras hacía paso para ingresar a la sede judicial, después de que los jueces comunicaran la sentencia condenatoria a Contardi.

El empresario gastrónomico ingresó a la sala minutos antes de las 11 junto a su abogado y, tras la lectura del veredicto, quedó inmediatamente detenido. Julieta llegó poco después del fallo, acompañada por su pareja, Emanuel Ortega, y sus abogados, Javier Baños y Fernando Burlando. Los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar dictaron la condena de 19 años de prisión para Contardi.

La querella había solicitado una pena de 50 años, mientras que el fiscal pidió 20. Por su parte, la defensa de Claudio había solicitado la absolución o, en caso de condena, una pena mínima.

El juicio oral se desarrolló durante el miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, con la declaración de peritos, la psicóloga y el psiquiatra de Prandi, así como amigos y familiares, quienes relataron el impacto físico y emocional que sufrió la modelo.

Por su parte, la defensa de Contardi presentó únicamente a un testigo: el jefe de seguridad del barrio privado Septiembre, en Escobar, donde se habrían cometido los abusos.