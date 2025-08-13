En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Casa Rosada
Inflación
Casa Rosada

El Gobierno celebró que la inflación de julio se mantuvo por debajo del 2%

El leve aumento de la inflación de julio, respecto al mes anterior, no sorprendió al Gobierno de Javier Milei que salió a celebrar que pese al salto del dólar logró evitar que la devaluación del peso se traslade a una suba generalizada de precios.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
El ministro de Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo celebró que la inflación de julio no superó el 2% mensual lo que avalaría la teoría de Javier Milei, que el salto del dólar no se trasladó a precios de manera generalizada. Foto: Archivo.

El Gobierno salió a celebrar que el índice de precios al consumidor (IPC) Nacional registró una variación de 1,9% en julio, ubicándose por debajo del 2% mensual por tercer mes consecutivo, una dinámica que según resaltó este miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, “no ocurría desde noviembre de 2017”.

Leé también El Gobierno celebró una medida de Brasil que beneficia la exportación de leche argentina
Presidentes de Argentina, Javier Milei y de Brasil, Lula Da Silva  las negociaciones para destrabar intercambio comercial entre ambos países. 

El presidente Javier Milei, salió casi de inmediato a felicitarlo, en otro mensaje en redes sociales en el que agradeció a Caputo y lo volvió a calificar como “el mejor ministro de Economía de la historia, por lejos”.

Milei también destacó que la inflación en “bienes al 1,4%” se debió a “mucho efecto estacional” y agregó que “el resto” de los aumentos es atribuible a la inflación heredada del kirchnerismo, al que se refirió como “el pase de factura de la resaKa kuka”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1955708550434496821&partner=&hide_thread=false

El ministro de Economía fue el primero en salir desde el Gobierno nacional, a resaltar que el índice de inflación de julio confirmó que “la variación interanual del IPC Nacional fue de 36,6%, registrándose quince meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior”.

En un mensaje en redes sociales, Caputo señaló que “la inflación núcleo fue de 1,5%, en tanto se registró una variación en las categorías estacionales de 4,1% y en regulados de 2,3%” y destacó que “la inflación núcleo en el mes fue la más baja desde enero de 2018”.

“La inflación acumulada en los primeros 7 meses del año fue de 17,3%, la menor para este período del año desde 2020” y es la “variación interanual más baja desde diciembre de 2020”, sostuvo el jefe del Palacio de Hacienda de Javier Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1955707221809017210&partner=&hide_thread=false

Fuentes consultadas por A24.com en Casa Rosada señalaron que el índice del INDEC dado a conocer este miércoles no sorprende al presidente Milei, sino que, por el contrario, se encuentra dentro de los parámetros que esperaban, en línea con lo que venía vaticinando el presidente, respecto a que la suba del dólar no se trasladaría a precios.

Desde el Ministerio de Economía resaltaron además que “la variación interanual en productos estacionales, donde hay una ponderación significativa de artículos de indumentaria, fue de 14,6%” y recordaron que la división de “Prendas de Vestir y Calzado” registró en julio una variación mensual de -0,9% y una interanual de 27,3%, 9,3 puntos por debajo del nivel general.

En el entorno del ministro de Economía, señalaron que “la media móvil de 3 meses de la inflación general se ubicó por debajo de 1,7% y fue la más baja desde noviembre de 2017”.

De acuerdo al IPC dado a conocer esta tarde, el INDEC registró una inflación acumulada del 17,3 % en los primeros 7 meses de 2025: En enero la inflación fue de 2,2%, en febrero 2,4%, en marzo 3,7%, en abril 2,8%, en mayo 1,5%, en junio 1,6% y en julio tuvo una leve suba al 1,9%.

En un tema que seguramente se convertirá en eje de debate de la campaña electoral, salieron varios ministros a elogiar al presidente y al ministro de Economía, entre ellos, si colega y titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

"Muy buen dato de inflación, con una núcleo de 1,5% que hace años que no se veía. Felicitaciones ministro Luis Caputo y presidente Milei. VLLC!", señaló Sturzenegger en la red X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/1955710116650455392&partner=&hide_thread=false

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Casa Rosada Inflación Luis Caputo INDEC Gobierno
Notas relacionadas
Milei ya eligió a sus voceros para defender el modelo en la campaña electoral: ¿qué les pidió a los diputados que cenaron en Olivos?
Víctor Bugge con Novaresio: 47 años de historia, intimidades y secretos en la Casa Rosada
El Gobierno busca apoyo en las provincias para sostener los vetos y decretos

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar