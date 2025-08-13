Murió Karen Soto en una dramática tragedia

En un primer momento, los dos hijos de Soto fueron encontrados con vida, aunque con lesiones graves. Fueron trasladados de urgencia al Hospital de Puerto Montt, donde permanecieron en estado crítico. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, ambos murieron pocas horas después.

Por su parte, los ocupantes del otro automóvil involucrado en el choque resultaron con lesiones leves y fueron atendidos en el lugar. Según fuentes policiales, su rápida recuperación se debe, en parte, al uso correcto del cinturón de seguridad y a los sistemas de protección del vehículo.

La SIAT de Carabineros continúa realizando peritajes para establecer las circunstancias exactas del accidente. Entre las hipótesis preliminares, no se descarta un posible exceso de velocidad o una maniobra imprudente que habría provocado la invasión de pista.

Las condiciones de la ruta y la escasa visibilidad a esa hora de la madrugada podrían haber sido factores determinantes. Además, se espera el resultado de los exámenes toxicológicos que determinen si Soto conducía bajo los efectos de alcohol o drogas.

Antes de este fatal desenlace, Karen Soto era un personaje conocido tanto en el ambiente policial como en redes sociales. Su apodo de “Barbie Narco Chilena” surgió por su afición a la estética llamativa, los lujos ostentosos y, sobre todo, por su famoso automóvil rosa que utilizaba como marca personal.

Su prontuario policial la vinculaba directamente con actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas. Según antecedentes judiciales, mantenía lazos con Héctor Mancilla, alias “El Cocho”, un líder de una organización narcotraficante que operaba entre Frutillar y Santiago.

En diversas publicaciones en redes, Soto mostraba joyas, ropa de marca y viajes costosos, elementos que los investigadores consideraban como parte de su estrategia para exhibir poder y status. Sin embargo, también eran pruebas indirectas de su presunto enriquecimiento ilícito.

Uno de los símbolos más conocidos de Karen Soto era su vehículo deportivo de color rosa metálico, el cual fue incautado por las autoridades en el marco de una investigación reciente. La medida buscaba recolectar nuevas evidencias que fortalecieran las acusaciones en su contra por narcotráfico.

Aunque su situación judicial se mantenía abierta, Soto había recuperado su libertad hacía pocos meses, lo que le permitió volver a circular en su entorno habitual. Su muerte abrupta y la de sus hijos cierra de forma trágica una historia marcada por excesos, polémicas y vínculos con el crimen organizado.

El caso ha generado consternación en Frutillar y en gran parte del sur de Chile, no solo por el perfil mediático de la víctima, sino también por la dramática muerte de dos menores de edad.

Vecinos del sector Tegualda señalaron que el sonido del impacto fue ensordecedor y que varios residentes salieron de sus casas para auxiliar a los heridos antes de la llegada de Carabineros y Bomberos. “Fue algo terrible… escuchar a los niños llorar mientras los intentaban rescatar es algo que no se olvida”, comentó una testigo que prefirió mantener el anonimato.

En redes sociales, la noticia generó un intenso debate. Algunos usuarios lamentaron la pérdida de vidas humanas, especialmente de los niños, mientras que otros recordaron el prontuario de Soto y cuestionaron su estilo de vida, advirtiendo sobre los riesgos de la ostentación ligada a actividades ilícitas.

Para las autoridades, la historia de la “Barbie Narco Chilena” es un ejemplo de cómo la vida ligada al narcotráfico puede terminar de forma abrupta y trágica. Soto, que alguna vez había logrado evadir condenas más severas, se encontraba nuevamente bajo investigación al momento de su muerte.

Aunque la investigación sobre el accidente continúa, el desenlace parece definitivo: tres vidas se apagaron en segundos en una carretera del sur chileno. El caso será remitido al Ministerio Público para cerrar las diligencias correspondientes, mientras que los cuerpos de las víctimas serán entregados a sus familiares tras las autopsias de rigor.