El ex compañero de colegio de Diego Fernández Lima ratificó su vínculo con la víctima

Adrián Farías, ex compañero de colegio de Diego Fernández Lima y de Cristian Graf ratificó esta tarde haber compartido el mismo establecimiento con la víctima, cuyos restos fueron hallados en una casa de Conghlan tras estar desaparecido 41 años.
Adrián Farías confirmó que cursó el secundario con Diego Fernández Lima y Cristian Graf, y afirmó que pidió documentación en los establecimientos escolares para validar su testimonio. Su abogada, Valeria Carreras, destacó que se ofreció como testigo y que sus aportes ayudaron al fiscal a perfilar a la víctima.
Adrián, el ex compañero de Diego Fernández Lima, ratificó haber cursado con él en el colegio ENET N°36 (Foto: captura).
"Yo en el año 82 hasta mediados del año 84 estuve en el ENET (Escuela Nacional de Educación Técnica N°36); después hasta el 85, en la Escuela Cristiana Evangélica Argentina; y el último año, el 86, lo hice en Córdoba, en Dean Funes. Quería estudiar en la escuela de dónde nací", explicó sobre los cambios de establecimiento y puntualizó sobre los primeros 2 años y medio en los que cursó en el secundario junto a Fernández y Graf.
"No dormí, y lo que más me dolió es que me escriba mi hija de España", lamentó sobre la situación que generó preocupación en su hija, quien, dijo, se encuentra "embarazada", por versiones que circularon en redes sociales con cuestionamientos hacia su relato.
"Fui al ENET 36°, fui a pedir los certificados, fui a pedir una copia porque están diciendo que yo estaba mintiendo. Toda la documentación la había retirado la fiscalía y yo no la podía retirar", explicó y remarcó que también fue a escuela a la que se cambió posteriormente, quienes le respondieron sobre su pase: "Esto está en un archivo, del año 80, nos va a llevar un tiempo buscar. En unos días lo voy a tener".
Por su parte, Valeria Carreras, la abogada de Farías, señaló en relación al pedido en las escuelas y al fiscal para que le facilite los boletines escolares presentados en la causa: "Es importante para los que mienten mostrar las cosas que se hacen".
"Se ofrece como testigo para seguir aportando cuestiones, a partir del programa de ayer pudo establecer el fiscal otro perfil de la víctima. Diego fue una víctima", destacó Carreras sobre la investigación que lleva adelante Martín López Perrando.
Noticia en desarrollo...