El ex compañero de colegio de Diego Fernández Lima ratificó su vínculo con la víctima

Por su parte, Valeria Carreras, la abogada de Farías, señaló en relación al pedido en las escuelas y al fiscal para que le facilite los boletines escolares presentados en la causa: "Es importante para los que mienten mostrar las cosas que se hacen".

"Se ofrece como testigo para seguir aportando cuestiones, a partir del programa de ayer pudo establecer el fiscal otro perfil de la víctima. Diego fue una víctima", destacó Carreras sobre la investigación que lleva adelante Martín López Perrando.

Noticia en desarrollo...