Trends
Julieta Prandi
Nicolás Márquez
REPERCUSIONES

El biógrafo de Milei cuestionó la condena al marido de Julieta Prandi: "Me cuesta creer..."

El abogado y escritor, cercano a Javier Milei, generó repudio en redes al poner en duda el testimonio de la modelo y defender a su expareja, condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado.

Nicolás Márquez, abogado, amigo y biógrafo de Javier Milei, se pronunció sobre la denuncia de Julieta Prandi contra su exesposo Claudio Contardi. El hombre fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado, pero Márquez se posicionó a su favor.

Leé también El conmovedor testimonio de la madre de Julieta Prandi tras la condena a Claudio Contardi: "Fue un..."
En sus redes sociales, el escritor cuestionó el relato de la modelo y actriz. “Julieta Prandi: no me agrada la farándula ni los escándalos de los ‘mediáticos’, pero el tema caló tan alto que es imposible no enterarse. No conozco ni tengo referencias personales de la actriz en cuestión y mucho menos conozco quién ha sido el exmarido de ella, hoy judicialmente contra las cuerdas. Pero sinceramente me cuesta creer que una mujer mediática, mayor de edad, que 25 años atrás hacía una sátira con [Guillermo] Francella en torno a una relación de tinte pedofílica, con autonomía económica, notoriedad pública y vínculos sobrados, haya vivido ‘secuestrada’ y abusada sexualmente durante años por su propio marido”, escribió en X e Instagram.

En otro tramo, agregó: “Cualquier mujer con dos dedos de frente y cierto nivel cultural, al ser golpeada o abusada por su esposo, se separa en el acto y hace la denuncia pertinente. ¿Cómo hizo para vivir por años bajo ‘secuestro’ sin escaparse? ¿Cómo se prueba que fue ‘abusada’ si no es por testimonios de sus amigos o de su actual pareja -un tal Emanuel Ortega, que bien podría declarar por celos contra su pareja anterior-?”.

También apuntó contra el entorno de Prandi: “Sospecho mucho de las denuncias tardías de suyo improbables, solo sustentada en el apoyo del lobby de actores, de los amigos de la denunciante y de la actual pareja de la persona supuestamente dañada, de los cuales ni uno solo fue ‘testigo’ presencial del ‘secuestro’ ni mucho menos de los abusos sexuales denunciados, y cuya única prueba es el testimonio de la persona que dice haber padecido tal cosa”. Y remató: “Conclusión: no me cierra nada”.

Frente a la avalancha de críticas, Márquez borró su publicación. “El cúmulo de imbéciles que opinan de derecho sin saber derecho y atacan con cuentas falsas por haber cometido el ‘pecado’ de poner en duda la verosimilitud de una denuncia sin testigo alguno en base a un supuesto episodio acontecido muchos años atrás, me obligó a borrar el tuit. No tengo ganas de pasar el miércoles atendiendo decenas de boludos e ignorantes que agreden sin brindar un solo argumento y encima con perfiles de existencia física improbable. Bye”, escribió.

Márquez, que se hizo visible en la esfera pública como autor y coautor de libros de corte ultraderechista y liberal, es una figura activa del sector libertario en la llamada “batalla cultural” que impulsa el presidente Milei. En 2024, ya había generado polémica al afirmar que las personas homosexuales son “insanas y autodestructivas”, sosteniendo que “una persona de tendencia homosexual vive 25 años promedio menos que una persona heterosexual por varias razones. Tiene siete veces mayor propensión a las drogas, tiene 14 veces mayor propensión al suicidio”.

