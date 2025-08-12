En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Wanda Nara
Darío Barassi
Inesperado

Dario Barassi escrachó a Wanda Nara en su llegada a México: "llegó acompañada"

Dario Barassi mandó al frente a Wanda Nara y dejó a todos mudos en el aeropuerto al advertir que no viajó sola. Miralo.

Dario Barassi escrachó a Wanda Nara en su llegada a México: llegó acompañada

Wanda Nara vuelve a ponerse al frente del reality que en su primera temporada condujo junto a Darío Barassi, pero esta vez, antes de que comiencen las grabaciones, ya hubo picante.

Leé también Lola Bezerra reveló la peor traición que le hizo la mamá de Wanda Nara a su madre: "La vi sufrir"
Lola Bezerra reveló la peor traición que le hizo la mamá de Wanda Nara a su madre: La vi sufrir

Todo comenzó en el aeropuerto, cuando la empresaria y conductora habló con la prensa y, sin rodeos, reveló que con L-Gante ya no hay relación de pareja: “Con Elián está todo bien, pero no estamos juntos", dijo luego de que se confirmara que volvió con Tamara Baez.

La declaración, directa y sin filtros, llamó la atención de todos. Sin embargo, el verdadero momento viral llegó apenas Wanda pisó tierras mexicanas. Barassi, fiel a su estilo, decidió bromear y generar rumores en tiempo récord. Mientras conversaba junto a otra persona del equipo, lanzó un comentario que, a oídos de cualquiera, sonó a “nueva historia de amor en puerta” para Wanda.

La conductora reaccionó entre risas y un poco de sorpresa, pero lejos de desmentirlo con firmeza, dejó abierta la puerta a las especulaciones. En redes, los fans ya comenzaron a jugar con la idea de que esta dupla podría dar más que solo momentos televisivos.

La nueva temporada de Love Is Blind Argentina promete no solo historias intensas entre los participantes, sino también un “detrás de cámara” digno de novela. Y si el inicio fue así, imaginen lo que se viene.

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Wanda Nara Darío Barassi
Notas relacionadas
Fuerte reacción de Romina Uhrig tras la acusación íntima de la supuesta amante de L-Gante
¡Escándalo! Modelo afirma haber hecho un trío con L-Gante y una ex Gran Hermano mientras él estaba con Wanda Nara
L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y lanzó una frase demoledora sobre Wanda Nara

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar