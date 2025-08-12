Dario Barassi escrachó a Wanda Nara en su llegada a México: "llegó acompañada"

Wanda Nara vuelve a ponerse al frente del reality que en su primera temporada condujo junto a Darío Barassi, pero esta vez, antes de que comiencen las grabaciones, ya hubo picante.
Wanda Nara vuelve a ponerse al frente del reality que en su primera temporada condujo junto a Darío Barassi, pero esta vez, antes de que comiencen las grabaciones, ya hubo picante.
Todo comenzó en el aeropuerto, cuando la empresaria y conductora habló con la prensa y, sin rodeos, reveló que con L-Gante ya no hay relación de pareja: “Con Elián está todo bien, pero no estamos juntos", dijo luego de que se confirmara que volvió con Tamara Baez.
La declaración, directa y sin filtros, llamó la atención de todos. Sin embargo, el verdadero momento viral llegó apenas Wanda pisó tierras mexicanas. Barassi, fiel a su estilo, decidió bromear y generar rumores en tiempo récord. Mientras conversaba junto a otra persona del equipo, lanzó un comentario que, a oídos de cualquiera, sonó a “nueva historia de amor en puerta” para Wanda.
La conductora reaccionó entre risas y un poco de sorpresa, pero lejos de desmentirlo con firmeza, dejó abierta la puerta a las especulaciones. En redes, los fans ya comenzaron a jugar con la idea de que esta dupla podría dar más que solo momentos televisivos.
La nueva temporada de Love Is Blind Argentina promete no solo historias intensas entre los participantes, sino también un “detrás de cámara” digno de novela. Y si el inicio fue así, imaginen lo que se viene.