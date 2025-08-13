Duro descargo de Thelma Fardin contra Juan Darthés: "Quiere silencio"

También aclaró el alcance de la estrategia judicial de la otra parte: “Ellos apelan como lo haría cualquier persona que enfrenta una condena, y eso está muy bien. No apelan sobre si pasó o no, hace rato reconocieron que pasó”. “Lo que discuten es si me ató o me pegó", agregó.

Acto seguido, describió el objetivo de la defensa: que el proceso "vuelva a cero" y “prescriba”. Y advirtió sobre una táctica específica: “Ahora atacan a peritos y psicólogos. Quieren desprestigiarlos para que su palabra no valga y asustarlos para que otros profesionales no se animen a declarar. Quieren silencio”, expresó más tarde.

Fardin subrayó, además, el costo personal que implicó llegar hasta aquí: "El fallo aclara que no hay ningún beneficio para mí. Me quitó energía, salud emocional, dinero, pero el fallo no dice es que el amor que yo recibo es inconmensurable, y que saber que yo aporte un granito de arena para que muchas personas de animaran a hablar no tiene precio".

Finalmente, cerró con una definición tajante: "Atacan esta causa porque es un emblema. Yo preferiría no serlo, pero tocó. ¿Y saben que? ganamos".

A casi cinco meses del 20 de marzo -fecha en la que la Justicia brasileña lo condenó a seis años de prisión en régimen semiabierto, al ratificarse la pena por los cargos de abuso sexual contra Thelma Fardin-, Juan Darthés prepara una nueva estrategia para intentar revertir ese fallo.

La novedad la dio a conocer este martes el periodista Pablo Layus en Intrusos (América TV), al adelantar que el equipo legal del actor buscará solicitar la nulidad del juicio.

En su relato al aire, Layus amplió el trasfondo del movimiento defensivo. "No sé si ustedes supieron, hace poco tiempo se descubrió una banda de abogados que trabajaba en zona norte, donde utilizaba y hacían falsas denuncias para toda una opereta de juicios millonarios. Ellos utilizaban un perito. Ese perito es el mismo perito que, de alguna manera, se basó mucho en la defensa de Thelma Fardín", detalló. Y agregó: "De eso se está hablando en la justicia de los abogados de Juan Darthés en Brasil, consultando y hablando con el abogado, con Burlando acá, para a presentar todos esos papeles y pedir la nulidad del juicio en Brasil".

La información sorprendió en el piso y, ante gestos de estupor, el conductor Adrián Pallares remarcó que Darthés "ya está condenado". A su vez, Karina Iavícoli puso el foco en otro punto: "Lo que le pasó a ella no tiene nada que ver con que en el camino se te haya cruzado un perito trucho. Pongan a uno como la gente, porque sino queda como que es mentira lo que a ella le pasó y a otras, porque no es solo una. Y él zafa, es un delirio", expresó.

En ese marco, Layus precisó que, de avanzar el planteo, "no es que zafa, sino que sería la nulidad del juicio y podrían obligar a que haya otro juicio más".

Para cerrar, Pallares recordó antecedentes y fue categórico: "Sí, igual hoy por hoy está condenado. Y bueno, y aparte Darthés, chicos... eligió fugarse del país cuando se pudo haber quedado acá a defenderse del delito más aberrante que te pueden acusar que es violar a una menor. Él decidió irse en una semana, desde que fue la conferencia de actrices argentinas hasta que él se fue pasó una semana. Y él decidió irse del país y nunca más volvió", señaló, aludiendo a la estrategia de su representante legal argentino, Fernando Burlando, y al hecho de que, por su nacionalidad brasileña, ese país no concede extradición.