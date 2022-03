Con el respaldo de todos los bloques, presentaron el proyecto de abordaje integral de VIH

Del encuentro participaron el director de Onusida para el Conosur, Alberto Stella; la titular del Inadi, Victoria Donda; el secretario general de Anses, Santiago Franchina; el director nacional de Control de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud, Hugo Feraud, así como referentes del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH y Hepatitis Virales.

¿Qué plantea la nueva ley de VIH?

El proyecto establece el acceso universal y gratuito a la salud, pública y privada, instituciones que están obligadas a brindar asistencia integral, universal, gratuita, a las personas expuestas y/o afectadas por el VIH, las hepatitis virales, otras ITS y la tuberculosis.

A través de la iniciativa, se plantea que toda prueba deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal, a la vez que promueve la capacitación, la investigación y la difusión de campañas masivas sobre esas patologías.

Entre otras cuestiones, el proyecto propone la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas, organizaciones de la sociedad civil con trabajo en VIH, hepatitis virales, otras ITS y tuberculosis.

La integración de esa comisión deberá garantizar la representación federal y de géneros.

La importancia del Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación

Asimismo, la iniciativa establece la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas, que funcionará en la órbita del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.

También el proyecto plantea un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para las personas con VIH y/o hepatitis B y/o C, así como una Pensión No Contributiva de carácter vitalicio y no contributivo, para quiénes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

De este modo, quienes acrediten al menos 10 años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años de edad.