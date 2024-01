Crimen de Fernando Báez Sosa: el desgarrador mensaje de su papá y un desesperado pedido de justicia

Blas Cinalli (22), Ayrton Viollaz (24) y Lucas Pertossi (24) fueron condenados como "partícipes secundarios" del mismo delito, por lo que se les aplicó una pena de 15 años de cárcel, y podrían recuperar la libertad cerca de los 40 años de edad. En caso de que esto suceda, deberá ser "previo informe de la dirección del establecimiento e informe de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social".

"Hay días que estamos mejor pero a veces cuesta mucho, estamos en la lucha con Graciela, siempre dándonos fuerzas el uno al otro para salir adelante", se lamentó Silvino en diálogo con BDA Extra.

"Estos cuatro años fueron durísimos para nosotros, el juicio en Dolores y ahora esperando que Casación revea y confirme la condena de los asesinos de mis hijos. Eso nos tiene preocupadísimos como padres", aseguró.

A cuatro años del brutal crimen de Fernando, el pedido de su papá

Silvino se mostró intranquilo ya que "con las pruebas que hay, que quieran cambiar la pena nos preocupa, ellos son los asesinos de mi hijo. Uno lucha tanto para tener una justicia justa...Nos mataron en vida", dijo.

El papá de Fernando se refirió además a las "posibilidades" que tienen los rugbiers en la cárcel, las cuales se conocieron con detalle en estas semanas: “Tienen muchos privilegios. No debería ser así, pero hay cosas que se nos escapan de las manos”.

“Creo que una vez que uno cumple 18 años tiene que hacerse cargo de sus actos, se tienen que hacer responsables de hacer lo que hicieron, asesinaron a mi hijo”, expresó y se refirió a la posibilidad de que sean condenados a perpetua los asesinos de su hijo: “A nosotros no nos cambiaría la vida. Hace cuatro años nuestra vida cambió para siempre”.

Al reiterar su pedido de justicia, consideró que “esa condena ejemplar sería para la sociedad argentina, para la juventud”.

Silvino se refirió además al crimen de Tomás Cuello, el joven que asesinaron en Santa Teresita hace unas semanas.

"Pensamos que no iba a haber más Fernandos pero pasa cada día, es algo que a mí me duele mucho porque ver a otro chico pasar por la situación que pasó mi hijo, que no le pudieron salvar la vida, es durísimo”.

Silvino informó que este jueves desde las 20 se realizará una misa interreligiosa frente a la Facultad de Derecho de la UBA para recordar a Fernando Báez Sosa a cuatro años de su asesinato.