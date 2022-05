Daniel Vila mano a mano con Alejandro Fantino: "Argentina está en una situación crítica"

"El domingo estaba jugando al tenis y me desgarré un musculito en la espalda", dijo de entrada en la charla con Alejandro Fantino quien le preguntó por su problema en la columna.

"Me operé cuatro veces la columna. Los primeros médicos que me operaron no encontraban el motivo, no lograban solucionar el problema, y terminé yéndome a operar afuera y me cambió la vida", contó.

Y añadió: "Yo no sabía lo que era vivir sin dolor. El dolor te cambia la vida porque estás de mal humor. Dolor intenso. No había momento del día que no me doliera. Sentado, parado, acostado, llega un punto donde te acostumbrás a vivir con el dolor. Me pasó que estuve 6 meses con Morfina. Son gotas. Prescripta por el médico, obviamente. Y después tuve el problema de salir de la Morfina porque te saca el dolor, es un mundo maravilloso, pero te genera una adicción. Un día tuve que decir ´basta´".

Sobre su relación con los medios de comunicación y el dinero, Daniel Vila afirmó: "El dinero, por el dinero mismo, no me motiva. A todos nos gusta ganar pero por ejemplo no tendría nunca un banco. El único negocio del banco es ganar plata. Hay otras cosas que te permiten hacer negocios pero que son palpables, me gusta la construcción, la televisión, los medios, cosas que podés tocar y hacer. Sentís orgullo al hacerlas".

"Empecé en medios en el año 83, me gustó el negocio, empecé por casualidad, me gustó la vida de los medios. A mi papá le pagaron una deuda con una radio. Era enero y no teníamos quién se hiciera cargo. El 26 de enero del 83. Fui 30 días hasta que mi padre volviera de vacaciones y viéramos qué íbamos hacer con eso. Yo no sabía nada del negocio de medios. La radio no estaba en buena situación, casi fundida y me tocó hacerme cargo. Esos treinta días se convirtieron en más de treinta años", enfatizó.

Daniel Vila habló de la pelea de Alberto Fernández con Cristina Kirchner

El empresario de medios Daniel Vila habló sobre el conflicto y la división que hay en el gobierno. "Argentina es un país raro. Te da muchísimas posibilidades de hacer cosas, de crecer, de inventar, pero a la vez te pone muchos obstáculos. Es como una permanente tentación por hacer cosas pero un constante castigo por los impuestos, legislación laboral, inflación, siempre como que te está poniendo a prueba para ver si sos capaz de sortear un obstáculo. Llega un punto que te cansa. Trabajar en medios siempre te da relación con el poder político y el estado. Me ha tocado un gobierno de facto, tratar con socialistas... Me acuerdo que durante la hiperinflación, un mes, la facturación de la radio nos alcanzó nada más que para pagar la factura telefónica, en el 89".

Y sobre la actualidad afirmó: "Veo al país en una situación crítica, porque no veo que a corto plazo, esto que señalás (pelea de Alberto Fernández con Cristina Kirchner) se vaya a resolver. Este divorcio que hay en el gobierno entre Alberto y Cristina no veo que tenga solución al corto plazo. Eso baja la estructura de poder. Eso impacta y llega a todos lados. Esta división tiene consecuencia. De hecho no hemos podido resolver la inflación. Tenemos un nivel tremendo. La pelea no es el único componente de la inflación. Venía con ese problema del gobierno anterior y este gobierno no lo pudo resolver. Si vos no tenés comunicación con el vicepresidente, es muy difícil tener una política de estado que pueda resolver los problemas económicos. De hecho el eje de la discusión es el Ministro de Economía (Martín Guzmán)".

"Si tengo que mirar los resultados, la gestión no es buena. Y no por culpa de él solamente. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional demoró dos años en hacerse. Y se hizo en los mismos términos que los que se podía haber hecho dos años antes. Pagamos un costo altísimo. Se fueron miles de millones de dólares en las reservas. Se demoró por las desinteligencias de Alberto y Cristina. No se ponían de acuerdo en qué tratamiento darle a la deuda con el Fondo. Ahí tenés un problema grave. Y además el Ministro de Economía, si no tiene banca política, es muy difícil que pueda hacer su tarea, en situaciones como esta, las noticias que salen desde el Ministerio de Economía son malas. Y si a eso le sumás el divorcio, son peores las noticias", cerró enfático sobre la gestión de Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía.