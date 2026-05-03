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Aumenta el boleto de colectivo en la Provincia: desde este lunes viajar en el AMBA es más caro

El gobierno bonaerense aplicó una suba superior a la prevista al sumar un cargo extra por el aumento del combustible.

Aumenta el boleto de colectivo en la Provincia: desde este lunes viajar en el AMBA costará 11% más

Aumenta el boleto de colectivo en la Provincia: desde este lunes viajar en el AMBA costará 11% más

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires autorizó un nuevo aumento en las tarifas de los colectivos provinciales. Al ajuste mensual previsto de 5,4% se le sumó un cargo adicional para compensar la suba del combustible, por lo que el incremento total es del 11% desde este lunes.

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La medida impacta en las líneas que circulan por el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata.

Cuánto cuesta el boleto en el AMBA

Para los Servicios Urbanos Provinciales del Gran Buenos Aires, el boleto mínimo pasó de $871,30 a $968,57. Quienes viajen con la tarjeta SUBE sin registrar deben pagar $1937,14.

Las nuevas tarifas son las siguientes:

  • Hasta 3 km: $968,57
  • De 3 a 6 km: $1089,64
  • De 6 a 12 km: $1210,71
  • De 12 a 27 km: $1452,85
  • Más de 27 km: $1708,07
tarifas

Nuevos valores en La Plata

En tanto, para los Servicios Urbanos Provinciales de Gran La Plata, el valor mínimo pasó de $948,91 a $1054,87 desde este lunes y sin SUBE registrada quedó a $2109,70.

En este caso, el resto de las tarifas quedaron así:

  • De 3 a 6 km: $1162,91
  • De 6 a 12 km: $1298,20
  • De 12 a 27 km: $1556,88
  • Más de 27 km: $1811,26

En CABA ya rige otro aumento

Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires aplicó desde el 1 de mayo una suba del 5,4% en los colectivos bajo su jurisdicción. El boleto mínimo pasó a costar $753,74 para los usuarios con SUBE registrada.

También aumentaron el subte y los peajes porteños. El viaje en subte ahora cuesta $1490.

Por qué sube el transporte

Desde el gobierno bonaerense explicaron que el aumento adicional busca compensar el alza del combustible.

En tanto, la administración porteña sostuvo que la actualización tarifaria apunta a recomponer el atraso de las tarifas y garantizar el mantenimiento del sistema de transporte.

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