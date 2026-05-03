Alarma en un crucero: al menos tres muertos por un brote vinculado al hantavirus 

Las autoridades sanitarias de Sudáfrica fueron las primeras en detectar una enfermedad respiratoria aguda grave entre los viajeros.

HANTAVIRUS

El primer fallecido fue un hombre de 70 años que comenzó con síntomas durante la travesía y murió a bordo del barco. Su cuerpo fue desembarcado en Santa Elena.

Posteriormente, su esposa, de 69 años, fue evacuada de urgencia a Sudáfrica, donde falleció en un hospital.

Un tercer pasajero, un ciudadano británico de 69 años, continúa internado en terapia intensiva.

Cómo se transmite el hantavirus

El hantavirus se transmite principalmente por contacto con roedores infectados, sus secreciones o por inhalación de partículas contaminadas.

Aunque es poco habitual, la OMS recordó que en situaciones excepcionales puede producirse transmisión entre personas.

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La infección puede desencadenar un síndrome respiratorio severo que requiere atención médica inmediata.

Las autoridades evalúan la situación de otros pasajeros con síntomas y analizan posibles evacuaciones médicas en Cabo Verde.

El crucero, operado por Oceanwide Expeditions, tenía previsto continuar su recorrido hacia las Islas Canarias.

Por el momento, la compañía no emitió declaraciones públicas sobre lo ocurrido.