Tres personas murieron a bordo del crucero MV Hondius durante una travesía por el Atlántico, en medio de un brote que incluye un caso confirmado de Hantavirus, según confirmó la Organización Mundial de la Salud.
La OMS confirmó un caso positivo y otros cinco sospechosos a bordo del MV Hondius, que viajaba desde Ushuaia hacia Cabo Verde. Uno de los pasajeros permanece internado en terapia intensiva en Sudáfrica.
Alarma en un crucero: al menos tres muertos por un brote vinculado al hantavirus
Tres personas murieron a bordo del crucero MV Hondius durante una travesía por el Atlántico, en medio de un brote que incluye un caso confirmado de Hantavirus, según confirmó la Organización Mundial de la Salud.
La embarcación había partido desde Ushuaia con destino a Praia y llevaba a bordo cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes.
La OMS informó que, además del caso confirmado, hay otros cinco pasajeros bajo sospecha de haber contraído la enfermedad.
De los seis casos detectados, tres personas fallecieron y una permanece internada en estado crítico en Johannesburgo.
Las autoridades sanitarias de Sudáfrica fueron las primeras en detectar una enfermedad respiratoria aguda grave entre los viajeros.
El primer fallecido fue un hombre de 70 años que comenzó con síntomas durante la travesía y murió a bordo del barco. Su cuerpo fue desembarcado en Santa Elena.
Posteriormente, su esposa, de 69 años, fue evacuada de urgencia a Sudáfrica, donde falleció en un hospital.
Un tercer pasajero, un ciudadano británico de 69 años, continúa internado en terapia intensiva.
El hantavirus se transmite principalmente por contacto con roedores infectados, sus secreciones o por inhalación de partículas contaminadas.
Aunque es poco habitual, la OMS recordó que en situaciones excepcionales puede producirse transmisión entre personas.
La infección puede desencadenar un síndrome respiratorio severo que requiere atención médica inmediata.
Las autoridades evalúan la situación de otros pasajeros con síntomas y analizan posibles evacuaciones médicas en Cabo Verde.
El crucero, operado por Oceanwide Expeditions, tenía previsto continuar su recorrido hacia las Islas Canarias.
Por el momento, la compañía no emitió declaraciones públicas sobre lo ocurrido.