Lorena comenta que cuando empezó su relación con su pareja él no era celoso, ni posesivo. Sin embargo, cuando empezaron a convivir, todo cambió. "Él revisaba mi bolso, mi celular, mi computadora, si hablaba con alguna amiga tarde, me decía que pusiera el teléfono en altavoz. Al principio me parecía tierno que me celara, pensaba que estaba loco por mí, pero después se me hacía imposible", recuerda.