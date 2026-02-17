El desesperado mensaje del novio de Sofía, la joven buzo buscada en las aguas de Puerto Madryn

Según la información oficial, la excursión se desarrollaba en el área de Punta Cuevas, donde se encuentra el Parque Submarino “HU SHUN YU 809”, un sitio de naufragios muy frecuentado por escuelas y operadores.

De acuerdo con los primeros datos, la turista integraba un grupo de cuatro personas que participaba de la inmersión. La expedición había sido organizada por Freediving Patagonia y contaba con instructores a cargo de la actividad. Sin embargo, al finalizar el descenso, solo tres de los buceadores lograron regresar a la superficie, lo que activó de inmediato el protocolo de emergencia.

Fue en ese momento cuando la empresa dio aviso a las autoridades y comenzó el despliegue de los equipos de rescate. Prefectura Naval Argentina envió un nadador especializado y luego sumó embarcaciones, guardacostas y personal de buceo técnico para rastrear la zona.

"Te amo para toda mi vida", el desgarrador posteo del novio de Sofía

sofia-devries-desaparecio-mientras-practicaba-buceo-en-puerto-madryn-foto-instagram-sofidvs-W2XO6X4FDZALZB2ML436UJUQBU La joven, identificada como Sofía Devries, oriunda de Villa Ballester, había viajado a Puerto Madryn para realizar una experiencia de buceo en el Golfo Nuevo.

Su novio Leo, quien presenció todo lo acontecido, se expresó en las redes sociales, mientras sigue la búsqueda de su novia. “Tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer. Quiero encontrarla”, sostuvo Leo.

WLa Prefectura no tuvo un rápido accionar y se centraron en lo burocrático primero en vez de buscar inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos de las escuelas de buceo de Madryn. Toda la comunidad está expectante de que aparezca”, indicó.

Al mismo tiempo aclaró que “la fiscal a cargo nos quiere hacer firmar una declaración de que no nos vayamos de la ciudad. Hay que ser poco humana para pedir eso cuando la fuerza no encontró ni hizo los esfuerzos necesarios en tiempo y forma. Cero asistencia y cero comprensión humana”.

Mensaje novio buceo Puerto Madryn

El operativo de búsqueda

Desde el inicio del operativo, la búsqueda se concentró en un amplio perímetro alrededor del punto de inmersión. Según informaron fuentes oficiales, en el lugar trabajan buzos profesionales, equipos de superficie y vehículos submarinos operados de manera remota.

Además, el despliegue incluye personal de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental (SIPA), que posee bases estratégicas en distintos puntos del país. La prioridad es localizar a la joven en el menor tiempo posible, aunque las condiciones del mar, la profundidad y la topografía del lugar dificultan las tareas.

Los otros participantes de la excursión fueron trasladados de manera preventiva al Hospital Andrés Ísola. Dos de ellos debieron ingresar a cámara hiperbárica para evitar complicaciones por descompresión, mientras que el instructor también recibió atención médica tras realizar múltiples intentos de rescate.

Qué dice la empresa Freediving Patagonia

Mientras el operativo continúa, la empresa organizadora quedó bajo la lupa. En sus redes sociales, Freediving Patagonia se define como una operadora especializada en apnea y buceo recreativo, que ofrece experiencias para todo tipo de público.

“Somos operadores de buceo y apnea en Puerto Madryn”, indica una de sus publicaciones. Allí detallan que realizan cursos Molchanovs y CMAS, certificaciones PADI, bautismos de buceo, snorkeling con lobos marinos, freediving y talleres de entrenamiento.

También señalan que no es necesario tener experiencia previa para participar, ya que los instructores acompañan a los participantes en todo momento y proporcionan el equipo completo. La empresa promociona estas actividades como “una experiencia única bajo el mar”, orientada al turismo de aventura.

Sin embargo, la investigación busca determinar si la joven contaba con la capacitación necesaria para una inmersión de estas características y si se cumplieron todas las normas de seguridad vigentes.

Las hipótesis sobre lo ocurrido

El jefe de Salvamento y Buceo de Prefectura, Adrián Wagner, explicó que aún no se descarta ninguna hipótesis. Según indicó, el buceo se realizaba a unos 26 metros de profundidad, lo que exige un entrenamiento específico y control permanente.

Entre las posibles causas, mencionó que la falta de aire en el tanque es una de las menos probables, aunque se analiza si la joven pudo haber quedado atrapada en alguna estructura del naufragio o si sufrió un ataque de pánico bajo el agua.

“El entorno, la temperatura y la profundidad pueden generar situaciones críticas. En algunos casos, los buceadores sin experiencia entran en pánico, se quitan el regulador o realizan maniobras incorrectas”, explicó.

También trascendió que fue su pareja quien advirtió que la joven estaba en problemas durante la inmersión e intentó asistirla, aunque no logró rescatarla.

La investigación judicial

El caso está en manos de la Justicia de Chubut, con el fiscal Martín Cárcamo a cargo. Se espera que en las próximas horas se analicen los registros de la excursión, los equipos utilizados y los protocolos aplicados.

La fiscalía también tomará declaración a los integrantes del grupo y al personal de la empresa para determinar si hubo fallas, negligencia o errores humanos.

Por otro lado, se evalúan las condiciones climáticas y el estado del mar al momento del descenso, factores que pueden incidir en la seguridad de la actividad.