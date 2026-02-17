Confirman qué transportes no funcionarán durante el paro de la CGT contra la Reforma Laboral

comunicado-la-camara-que-agrupa-los-sindicatos-transporte

“La UGATT informa a la sociedad que adhiere y acata plenamente lo resuelto por el consejo directivo de la CGT anunciando un paro general nacional. Los gremios enrolados en UGATT garantizamos el paro total de los medios de transporte de pasajeros”, expresaron desde la organización.

Poe su parte, Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, confirmó la decisión de paralizar completamente el transporte durante el paro nacional convocado por la CGT.

“Todo el transporte va a paralizar su tarea por 24 horas. Como lo ordena la CGT, que lo va a notificar este miércoles en una conferencia de prensa a las 11 de la mañana”, anticipó el dirigente.

Maturano detalló que la paralización incluirá colectivos, trenes, subtes y líneas aéreas, y apuntó hacia la CGT.

“Tendrá que decirle a la comunidad, al periodismo que va a seguir en sesión permanente. Y según lo que salga del Congreso, si va a continuar o no el plan de lucha. O va a ser un paro de 48 horas y después va a ser un paro por tiempo determinado. Acá el plan de lucha tenemos que continuarlo, porque si no, nos llevan por delante todos los derechos que conseguimos”.

A la hora de definir la naturaleza del reclamo, Maturano fue tajante sobre la prohibición del derecho a la protesta: “Parar, reclamar, marchar, hacer asambleas en los lugares de trabajo, que según esta ley está prohibido, nos cercenaron ese derecho. Ese es el más importante”. Y subrayó el impacto de la reforma: “Después vienen los otros derechos de las indemnizaciones, horas extra, banco de horas, enfermedades. Pero el más importante para mí es el derecho a la protesta”.

Qué servicios no funcionarán por el paro general

A diferencia de cuando se trató la reforma en el Senado, esta vez habrá más adhesión a la medida de fuerza. Distintos gremios se sumarán y el paro general impactará principalmente en los siguientes sectores:

Transporte público y de cargas

Escuelas y universidades

Bancos y organismos públicos

Industrias y fábricas

Comercios y servicios, especialmente en grandes centros urbanos

La atención estará puesta en lo que hará la Unión General de los Trabajadores (UTA), que nuclea la mayor cantidad de empresas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por donde circulan alrededor de 330 líneas.

Por su parte, en lo que respecta al servicio de subte y trenes, los gremios de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP); La Fraternidad, Unión Ferroviaria (UF), la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos (AFSA) y Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF), restan detalles pero se sumarían al paro, tal como ocurrió en las últimas medidas de fuerzas impulsadas por la central obrera.