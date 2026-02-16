Fin de semana largo de Carnaval: cómo seguirá el pronóstico en el AMBA y la Costa
El Servicio Meteorológico Nacional actualizó sus previsiones para los próximos días y muchos miran de cerca qué puede pasar durante el fin de semana largo.
Fin de semana largo de Carnaval: cómo seguirá el pronóstico en el AMBA y la Costa
El domingo de lluvias intensas quedó atrás en la Ciudad y el conurbano bonaerense, y el comienzo del feriado de Carnaval trajo un respiro. Para quienes no regresaron al trabajo este lunes y planifican actividades al aire libre, el pronóstico del tiempo se volvió una pieza clave.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la semana arranca con calor en el AMBA y condiciones relativamente estables, aunque con nubosidad y algunas chances de precipitaciones aisladas hacia los próximos días.
De acuerdo al reporte oficial, este lunes se presenta con cielo mayormente nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche en la Ciudad y el Gran Buenos Aires. La jornada tendrá una temperatura máxima cercana a los 30 grados, mientras que la mínima se ubicó en 19,9°C durante la mañana. El viento sopla desde el este y hacia la noche podrían registrarse ráfagas que oscilarán entre los 42 y 50 kilómetros por hora.
Cómo sigue el tiempo en el AMBA
Para el martes, las nubes serán protagonistas durante gran parte del día. El cielo estará mayormente cubierto desde la madrugada y la mañana, y se mantendrá totalmente nublado durante la tarde. La temperatura se moverá entre los 22 y los 30 grados, en un escenario similar al del lunes en cuanto al calor.
A diferencia de la jornada anterior, existe una leve probabilidad de chaparrones aislados a lo largo del martes, aunque por el momento no se esperan fenómenos intensos ni alertas activas para la Ciudad ni para la provincia de Buenos Aires.
En principio, la tendencia hacia mitad de semana se mantendría con temperaturas elevadas, cielo variable y condiciones mayormente estables. El clima seguirá siendo típico del verano, con humedad y calor, pero sin grandes sobresaltos previstos hasta el viernes.
Qué pasa en la Costa Atlántica
En los principales destinos turísticos bonaerenses, el panorama es similar aunque con temperaturas más moderadas. En Mar del Plata y Pinamar, el lunes se presenta con registros térmicos más bajos que en el AMBA, con mínimas cercanas a los 15 grados y máximas que rondarán los 26.
Allí, el factor a tener en cuenta será el viento. Se esperan ráfagas intensas durante la tarde y la noche, que podrían alcanzar los 50 km/h en Mar del Plata y hasta 59 km/h en Pinamar, lo que podría afectar actividades al aire libre, especialmente cerca del mar.
Pronóstico finde XXL: alertas en 11 provincias
Mientras que el AMBA y la costa bonaerense no están alcanzados por el sistema de alertas, el escenario es muy distinto en otras regiones del país. El SMN emitió alertas amarillas por tormentas para 11 provincias, varias de ellas destinos elegidos para viajar durante Carnaval.
Las zonas afectadas incluyen el norte de Río Negro, el este de Neuquén, gran parte de San Luis, el norte de Córdoba, el centro, este y norte de Mendoza, el norte de Santa Fe, casi todo Corrientes, el este de Chaco, el sur de Santiago del Estero y el norte de Jujuy.
En Córdoba, por ejemplo, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superarse en forma puntual.
Un escenario similar se prevé en Corrientes y Jujuy, dos provincias muy elegidas para los festejos de Carnaval. En Mendoza, en tanto, podrían registrarse lluvias acumuladas de entre 30 y 50 milímetros, especialmente entre la tarde del lunes y la mañana del martes.
Además, el SMN mantiene alerta por viento Zonda en el sur mendocino, excepto en la zona cordillerana, y advertencias por calor extremo en sectores de Formosa, Chaco, el noroeste de Corrientes, el noreste de Santiago del Estero y el este de Salta.
Con este panorama, el feriado de Carnaval tendrá condiciones dispares según la región: calor y cierta estabilidad en el AMBA y la Costa, frente a tormentas fuertes y fenómenos intensos en distintas zonas del interior del país durante el comienzo de la semana.