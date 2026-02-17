Yanina Latorre confesó por primera vez que le fue infiel a Diego: "Él también me ha perdonado"

Para la conductora de SQP, la discusión va más allá de una simple aventura. “A los 30 años de matrimonio son otras cosas las que te planteás, como el proyecto de vida. Para mí, la lealtad va por otro lado. Para mí son cosas distintas la deslealtad y la infidelidad”.

En su análisis, apuntó contra ciertas conductas masculinas: “Eso es que omitiste contarme que sos un boludo, habla de inseguridades y de una cosa del macho de querer demostrar que es un macho. Los hombres suelen ser más bol*dos que nosotras, yo no me caliento con un chabón, prefiero tomarme un vino con mis amigas”.

Con quién le fue infiel Yanina Latorre a Diego Latorre: "No lo conoce nadie"

Minutos después, la bomba llegó cuando habló de ella misma y reveló que, a diferencia de su esposo, ella sabe cómo esconder las polémicas: “¿Vos te pensás que no lo hemos hablado? Yo no finjo demencia, tampoco yo he sido tan perfecta, lo que pasa es que no me han descubierto. El tema es ser viva. Alguna vez no me debo haber portado bien, la gente cree que yo cuento todo y yo soy más viva que nadie”.

Y arrojó sin filtros: “Diego no lo sabe, se está enterando ahora. Él se re enojaría, pero él a mí también me ha perdonado. Nunca me acosté con un famoso que no sea Diego. No tuve nada, en 30 años de casados un día me calenté con uno y fui, no lo conoce nadie”.

De todas maneras, Yanina dejó en claro que no se trata de una pareja abierta: “Con Diego no abrimos la pareja, hay que aclarar todo acá. No existe la perfección”.

Y aclaró que Diego "sabe" de su infidelidad: "Obviamente me descubrió, se lo contó una conch*da amiga mía en ese momento. Yo no era famosa, no trabajaba en la tele, esa amiga mía ya no es amiga. Mis hijos sí se están enterando ahora".

Por otro lado, al hablar del escándalo con Natacha Jaitt, señaló: “En el caso de Natacha Jaitt hablé con él y en los medios no quería que me dobleguen, ¿por qué me iba a bajar de mis trabajos por esto? No quería que me gane la noticia, yo no lo sabía y punto. Era una boludez para todo el quilombo mediático que se armó. Lo usaron un poco para vengarse de mí, y yo no había hecho nada”.

Para finalizar, habló del dolor que le generó la exposición pública en relación a sus hijos: “Lo que más me dolió de eso fueron mis hijos, que a mí nunca me han hecho reproches, pero al padre sí. Tengo un vínculo hermoso con mis hijos, estoy orgullosa de los hijos que crié... A veces le pegan a mis hijos porque no tienen con qué pegarme. Aparte si quieren putear a Lola puteenla por lo que hace ella, no por lo que hago yo. De mi hijo decían que era gay y que yo no lo asumía”.