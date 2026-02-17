El desubicado comentario de Horacio Pagani sobre Costa que desató una fuerte polémica

Edith insistió, mostrando una foto de la conductora en pantalla: “Ella es Costa, por si no la conocías. Trabaja con Vero Lozano en Cortá por Lozano y conmigo en la radio”.

El periodista, sin dar el brazo a torcer, contestó: “No la conozco”, mientras Daniel Rinaldi intentaba aclarar: “Horacio, ella mantiene su nombre, Gonzalo Costa”.

Lejos de suavizar la situación, Pagani cerró reafirmando su postura: “Creí que era un tipo”.

costa y horacio pagani

Qué dijo Horacio Pagani sobre Diego Leuco tras la polémica sobre las mujeres y el fútbol

Horacio Pagani decidió contestarle a Diego Leuco después de que el conductor lo cuestionara por sus dichos sobre las mujeres en el fútbol. El periodista deportivo, con décadas de trayectoria, utilizó su cuenta de Instagram para grabar un video y expresar toda su indignación.

En el inicio del mensaje, Pagani fue directo: "Hola, este es un mensaje para Diego Leuco. Me mandaron un video en donde me faltás el respeto y me agraviás. ¿En razón de qué? Verdaderamente no lo sé. Yo te conozco a vos de haberte encontrado algunas veces, me trataste con mucho cariño y respeto y acá me agraviaste y me faltaste el respeto".

Con un tono desafiante, recordó sus raíces y trazó un paralelismo con Leuco. "Mi viejo era panadero. Yo me hice periodista y este año cumplo 60 años como periodista. Y mi viejo era panadero, no necesité de un viejo que me ayudara a laburar de periodista, en primer lugar", lanzó, sugiriendo que Diego habría contado con el respaldo de su padre, Alfredo Leuco, para abrirse camino en los medios.

El descargo continuó con críticas directas: "Yo a vos no te consumo, no me gusta en general. Pero el tema es que no es cierto lo que dijiste que yo dije de Morena Beltrán. No dije que no podían relatar, di otra interpretación".

Visiblemente molesto, agregó: "Además, son opiniones mías que no hacen que vos me juzgues a mí y que hables de mi mala idolatría. ¿Qué carajo es eso?".

En otro tramo del video, Pagani mencionó a Alfredo Leuco: "Además, quiero decirte cariñosamente cuando decís que tu papá, te digo nene, porque tu papá te contó que cuando trabajaba en Clarín conmigo, yo elegía los mejores viajes y los premios. Los premios. Yo tengo un solo Konex, pero que no lo elegí yo, me lo dieron, el Konex me lo dieron".

Y fue más allá con una anécdota del pasado: "Y además, te quiero decir a lo mejor tu papá se olvidó de contarte que cuando fue el Mundial '78 en Córdoba, él me corría por todos lados para ver si yo lo podía hacer trabajar en Clarín. Después vino y trabajó en Clarín".

El periodista cerró con un mensaje fuerte: "El punto es que no me gustan este tipos de agresiones, haciéndote el canchero además. ¿Canchero de qué? Tengo 60 años de periodista, y te digo, si querés podemos arreglar esta cuestión como quieras y donde quieras".

Para cerrar, lanzó una advertencia: "No agredas gratuitamente para hacerte gracioso, pibe. No agredas, no te hagas el canchero, no tenés con qué".