Búsqueda en Puerto Madryn: las hipótesis sobre la desaparición de la joven buzo Sofía Devries

Entre las posibilidades consideradas, mencionó que una de las menos probables es que la joven se haya quedado sin aire. Otra hipótesis apunta a que podría haber quedado enganchada en algún elemento del fondo y no haber logrado liberarse a tiempo. Sin embargo, señaló que hay un escenario que los especialistas consideran más consistente con los primeros indicios recabados.

De acuerdo con esa línea, la combinación de factores como la profundidad, la temperatura del agua o la falta de experiencia podrían haber provocado una reacción de pánico durante la inmersión. En ese contexto, se analiza si la joven pudo haberse quitado el regulador o haber realizado una maniobra incorrecta en un momento crítico.

Esa teoría toma fuerza a partir del relato de quien era su compañera de buceo. Según indicaron, la otra participante logró ascender y alertó a los instructores sobre una situación complicada que atravesaba la joven en el fondo. Aunque intentó asistirla en ese momento, no logró sacarla a la superficie.

El prefecto precisó además que, al momento del hecho, había siete personas en el agua en una zona ubicada cerca del muelle local, donde se encuentra un barco hundido a unos 26 metros de profundidad que forma parte del circuito habitual para este tipo de prácticas. Remarcó que se trata de un sector habilitado y considerado apto para las inmersiones.

También explicó que, hasta ahora, las condiciones del clima no representaron un obstáculo significativo para el trabajo en la zona, más allá de que la visibilidad bajo el agua puede variar y dificultar las tareas en algunos momentos.

En paralelo, se informó que tres personas que participaron de la actividad fueron trasladadas a un centro de salud para controles preventivos. Entre ellas, el instructor, quien debió ser asistido luego de descender en reiteradas ocasiones para intentar localizar a la joven, lo que implicó exceder los tiempos recomendados de permanencia bajo el agua.

El operativo de búsqueda se concentra en el área del Golfo Nuevo, donde se desplegaron embarcaciones, buzos especializados y equipos técnicos para ampliar el radio de rastrillaje. Desde la Prefectura indicaron que el procedimiento es considerado prioritario y que se mantienen activos todos los recursos disponibles para intentar dar con la joven lo antes posible.

Quién es Sofía, la joven que desapareció mientras buceaba en Puerto Madryn

Sofía Devries tiene 23 años, es influencer y realiza contenido de UGC, belleza y viajes. En sus redes comparte contenido sobre recomendaciones de marcas de maquillaje y destinos turísticos.

Además, muestra contenido de buceo y en varias oportunidades se mostró con el traje y nadando.

La joven no solo recorrió varias provincias del país, especialmente la Patagonia, sino que también pasó por varios países limítrofes.