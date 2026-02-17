Duro golpe para Boca: Paredes quedó descartado y no jugará el clásico ante Racing

Después del empate, el propio futbolista reconoció la situación: “Vengo arrastrando una molestia, es parte de esto, es parte del fútbol. Cada vez que me toque estar trataré de hacer lo mejor posible. A veces mejor, a veces peor, pero tratando de dar el máximo siempre”.

Con apenas cinco días de recuperación entre un partido y otro, en Boca tomaron la decisión de que el capitán descanse. El objetivo es evitar que la dolencia se transforme en un problema mayor y lo obligue a perderse más encuentros.

Quién reemplazará a Paredes en el mediocampo

La ausencia del referente llega en un momento complejo para el equipo. Tras el empate ante Platense, el entrenador dejó en claro que el clásico no es un partido más y que el objetivo es ganarlo. Sin su principal figura, deberá encontrar variantes en la mitad de la cancha.

En principio, el reemplazante natural sería Milton Delgado, el mismo que ingresó por Paredes el domingo en La Bombonera. El juvenil es un volante central clásico, cuenta con el respaldo de los hinchas y ya demostró que puede cumplir en ese rol.

La otra alternativa que maneja el cuerpo técnico es la inclusión de Tomás Belmonte, un jugador del gusto de Úbeda. En cualquiera de los casos, el mediocampo podría completarse con Santiago Ascacíbar y Williams Alarcón.

Sin su capitán y principal referente, Boca afrontará el clásico ante Racing con la obligación de mejorar su rendimiento y conseguir un triunfo que alivie el clima interno.