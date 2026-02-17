En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Leandro Paredes
Boca
FÚTBOL

Duro golpe para Boca: Paredes quedó descartado y no jugará el clásico ante Racing

Leandro Paredes arrastra un esguince de tobillo y no estará disponible para el partido del viernes, en el que Boca enfrentará a Racing. ¿Quién lo reemplazará?

Duro golpe para Boca: Paredes quedó descartado y no jugará el clásico ante Racing

Las alarmas que se encendieron durante el empate sin goles ante Platense se confirmaron en la semana: Leandro Paredes quedó descartado para el clásico que Boca jugará el viernes ante Racing. El capitán sufrió un esguince de tobillo y deberá hacer reposo, por lo que no será parte de un duelo clave para el equipo de Claudio Úbeda.

Leé también Claudio Úbeda lamentó el empate de Boca ante Platense y dejó una fuerte advertencia: "Hay que..."
Foto: Marcelo Carroll 
image

La imagen del mediocampista tirado en el césped, pidiendo el cambio y con evidentes gestos de dolor, había anticipado el problema. Sobre el final del partido frente al Calamar, el volante se dejó caer, miró al banco y fue reemplazado. Antes de salir, les dijo a sus compañeros: “No puedo pisar”. Luego, en el banco de suplentes, se lo vio con hielo en el tobillo derecho.

Tras las primeras prácticas de la semana, se confirmó que el campeón del mundo no llegará en condiciones al clásico. El cuerpo técnico decidió preservarlo para evitar que la lesión se agrave, teniendo en cuenta que venía jugando con molestias desde hace varios partidos.

Por qué Paredes no jugará el clásico ante Racing

El mediocampista arrastra una molestia desde hace tiempo y disputó los cinco partidos del Torneo Apertura con dolor. Frente a Platense, en el que fue uno de sus encuentros más flojos desde su regreso, el físico le pasó factura y no pudo completar los 90 minutos.

Después del empate, el propio futbolista reconoció la situación: “Vengo arrastrando una molestia, es parte de esto, es parte del fútbol. Cada vez que me toque estar trataré de hacer lo mejor posible. A veces mejor, a veces peor, pero tratando de dar el máximo siempre”.

Con apenas cinco días de recuperación entre un partido y otro, en Boca tomaron la decisión de que el capitán descanse. El objetivo es evitar que la dolencia se transforme en un problema mayor y lo obligue a perderse más encuentros.

Quién reemplazará a Paredes en el mediocampo

La ausencia del referente llega en un momento complejo para el equipo. Tras el empate ante Platense, el entrenador dejó en claro que el clásico no es un partido más y que el objetivo es ganarlo. Sin su principal figura, deberá encontrar variantes en la mitad de la cancha.

En principio, el reemplazante natural sería Milton Delgado, el mismo que ingresó por Paredes el domingo en La Bombonera. El juvenil es un volante central clásico, cuenta con el respaldo de los hinchas y ya demostró que puede cumplir en ese rol.

La otra alternativa que maneja el cuerpo técnico es la inclusión de Tomás Belmonte, un jugador del gusto de Úbeda. En cualquiera de los casos, el mediocampo podría completarse con Santiago Ascacíbar y Williams Alarcón.

Sin su capitán y principal referente, Boca afrontará el clásico ante Racing con la obligación de mejorar su rendimiento y conseguir un triunfo que alivie el clima interno.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Leandro Paredes Boca RacingClub
Notas relacionadas
Boca llega diezmado al clásico ante Racing: la lista de lesionados que preocupa a Úbeda
Alarma en Boca: la lesión de Paredes que lo pone en duda para el clásico con Racing
El preocupante motivo por el que Leandro Paredes pidió el cambio ante Platense

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar