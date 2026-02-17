Desesperada búsqueda en Puerto Madryn: tiene 23 años y desapareció en un bautismo de buceo

Las tareas continuan de manera intensa sin que se confirmara su hallazgo, mientras los equipos trabajaban para precisar el último punto en el que fue vista y así ampliar el radio de búsqueda.

En paralelo, las otras tres personas que formaban parte del grupo, de 26, 33 y 37 años, fueron asistidas y trasladadas al Hospital Andrés Isola. Dos de ellas permanecen en cámara hiperbárica para facilitar la descompresión, mientras que la tercera quedó en observación en el área de Guardia.

Las autoridades también avanzan con una investigación para establecer en qué condiciones se desarrollaba la actividad y verificar la habilitación de la embarcación utilizada. La causa continúa abierta y no se descarta que el operativo se refuerce con más unidades en las próximas horas, siempre que el clima lo permita.