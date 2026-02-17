Desesperada búsqueda en Puerto Madryn: tiene 23 años y desapareció en un bautismo de buceo

Un amplio despliegue de rescate se desarrolla en las aguas del Golfo Nuevo, en Puerto Madryn, tras la desaparición de una joven de 23 años que participaba de una actividad de buceo y no volvió a la superficie al finalizar la inmersión.
La mujer formaba parte de un grupo que había salido en una embarcación. Al momento del regreso, se advirtió que no había vuelto a la superficie después de la inmersión.
Desesperada búsqueda en Puerto Madryn: una joven de 23 años desapareció durante un bautismo de buceo
De acuerdo con fuentes oficiales, la mujer integraba un grupo que había salido en una embarcación de la empresa Freediving Patagonia para realizar un bautismo de buceo. El alerta se activó cuando, al completar la experiencia, advirtieron que faltaba una de las participantes, lo que motivó el pedido inmediato de asistencia por radio.
Desde ese momento, el rastrillaje se concentra en la zona donde se produjo el incidente, con la intervención de la Prefectura Naval Argentina, que puso en marcha el protocolo de emergencia y desplegó embarcaciones, personal especializado y buzos entrenados para este tipo de operativos.
El procedimiento fue catalogado como crítico y prioritario, por lo que se destinaron todos los recursos disponibles para intentar localizarla.
Las tareas continuan de manera intensa sin que se confirmara su hallazgo, mientras los equipos trabajaban para precisar el último punto en el que fue vista y así ampliar el radio de búsqueda.
En paralelo, las otras tres personas que formaban parte del grupo, de 26, 33 y 37 años, fueron asistidas y trasladadas al Hospital Andrés Isola. Dos de ellas permanecen en cámara hiperbárica para facilitar la descompresión, mientras que la tercera quedó en observación en el área de Guardia.
Las autoridades también avanzan con una investigación para establecer en qué condiciones se desarrollaba la actividad y verificar la habilitación de la embarcación utilizada. La causa continúa abierta y no se descarta que el operativo se refuerce con más unidades en las próximas horas, siempre que el clima lo permita.