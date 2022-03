El día que Taylor Hawkins terminó en coma por una sobredosis de heroína

En una entrevista en 2018, el baterista contó cómo fue atravesar ese duro momento. “Hubo un año en el que las fiestas se volvieron un poco pesadas. Y gracias a Dios, en algún nivel, este tipo me dio la línea equivocada o la cosa equivocada una noche, y me desperté pensando, ‘¿Qué diablos pasó?’ Ese fue un verdadero punto de cambio para mí”, dijo.

Taylor-Hawkins-foo-fighters.jpg Murió Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters. En la foto, con el líder de la banda, Dave Grohl.

En otro reportaje, en 2021, el músico compartió desgarradores detalles de esa experiencia. “Cada uno tiene su propio camino y lo llevé demasiado lejos. Estaba de fiesta en Londres una noche, y por error hice algo y cambió todo”, expresó.

“Creí el mito de la maldita vida de vivir duro y rápido, morir joven. No estoy aquí para predicar sobre no consumir drogas, porque me encantaba hacerlo, pero perdí el control por un tiempo y casi me atrapa”, sostuvo.

Sin embargó, habló de la mejoría que tuvo tras el episodio y recalcó: “Me alegro de que me haya dado un golpe en la cabeza en ese momento. Tampoco quitaría nada de lo que he hecho o por lo que he pasado, porque todo es parte del viaje y del viaje. Estoy tratando de ser tan sincero como puedo ser”.