Tiene 9 años y se puso a tocar la batería en la calle para cumplir su sueño: conocer a los Foo Fighters

¿Cómo lo consiguió? La pequeña decidió ir hasta el hotel con la ilusión de ver a sus ídolos que estaban en Asunción, en Paraguay, previo a su show. Convencida, colocó su batería en la vereda y allí se puso a tocar con toda su inocencia. El objetivo era acaparar las miradas de los integrantes de los Foo Fighters.

Foo-Fighters-22.jpg En la memoria de Emma quedará para siempre el recuerdo de una noche inolvidable.

Rodeada por miles de fanáticos, nada le importó y siguió tocando hasta que finalmente cautivó la atención del baterista Taylor Hawkins, quien se detuvo a saludarla, hablaron y hasta se tomaron unas fotos.

“Fueron dos meses de mucho trabajo, ensayos, grabaciones de covers y entrevistas para intentar tocar con ellos. Intentamos por todos los medios pero no se pudo así que, después de mucha frustración, llevé a la vereda del hotel mi batería y toqué hasta que me escucharon y así salió“, contó en su cuenta de Instagram.

Emma Sofía 5.jpg "Toqué hasta que me escucharon", dijo Emma.

“No fue nada planificado”

“No fue nada planificado, fue una oportunidad que surgió y decidimos aprovechar, después de todo el esfuerzo que hicimos, llevé a la vereda del hotel mi batería y toqué hasta que me escucharon y salió Taylor”, dijo Emma, según cita La Nación de Paraguay.

“Al final vimos la emoción en su rostro, valió la pena todo el esfuerzo, de pasar de verle con ese desanimó, con esa tristeza, porque no solo no iba a tocar con ellos, sino que no iba a verles luego, a verle esperanzada de camino y a la vuelta era un manojo de emociones, durmió porque su cuerpo no daba más, porque si era por ella”, dijo su madre muy emocionada.

Sofia 33.jpg “No fue nada planificado, fue una oportunidad que surgió y decidimos aprovechar", contó la chica de nueve años.

La pequeña artista se ganó el corazón del público de los Foo Fighters y quedará para siempre en su memoria el recuerdo de una noche inolvidable.