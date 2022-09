Embed En hospitales públicos, centros de salud, obras sociales y prepagas deben entregar gratis el método anticonceptivo que solicites.



Para más información:

Línea Salud Sexual: 0800 222 3444.



Tu pregunta es confidencial. — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) September 28, 2022

En la noticia que se encuentra en la web agregan que no es necesario el acompañamiento o autorización de una persona adulta. Lo cual generó aún más controversia.

"La Ley 26.130 establece que a partir de la mayoría de edad podés acceder gratis y de manera autónoma a la anticoncepción quirúrgica (ligadura tubaria y vasectomía). El Código Civil reconoce que desde los 16 años podés tomar de manera autónoma todas las decisiones sobre el cuidado de tu cuerpo. Sólo es requisito dejar constancia por escrito de tu decisión después de recibir información completa y comprensible", explican desde la cartera.

Métodos anticonceptivos permanentes: en qué consisten

También conocidos como esterilización, los métodos anticonceptivos permanentes son aquellos procedimientos quirúrgicos, que seccionan o sellan los conductos que llevan los espermatozoides o los óvulos.

Actualmente, hay dos posturas. Por un lado, quienes sostienen que es una decisión de carácter irreversible. Por otro lado, quienes sostienen que tanto en el caso de la vasectomía como en el de la ligadura de trompas se puede dar marcha atrás, pero que esto no garantiza el éxito para concebir un niño.

medico-y-planificacion-familiar.jpg Polémica por la campaña de esterilización adolescente del Ministerio de Salud: qué es y cuáles son las posibilidades de revertirla (Foto: Healthy children).

Qué es la vasectomía

Es un método anticonceptivo que se realiza a través de una cirugía sencilla en los conductos deferentes que transportan los espermatozoides del testículo al pene.

Es un procedimiento para quienes deciden no tener hijos o ya tuvieron y no quieren tener más. La vasectomía comienza a ser efectiva luego de los primeros tres meses de realizada o de las primeras 20 eyaculaciones, por eso es recomendable usar otro método en ese período e ir al control médico para comprobar efectividad.

Qué es la ligadura de trompas

Según el Ministerio de Salud, "la ligadura de trompas es un método anticonceptivo que se realiza a través de una cirugía en las trompas uterinas, que conectan al útero con los ovarios y permiten que el espermatozoide se junte con el óvulo".

Es un procedimiento para aquellas mujeres que deciden no quedar embarazadas o que ya tuvieron hijos y no quieren tener más. Después de la ligadura se sigue ovulando y menstruando como siempre y su efectividad es inmediata.

Polémica por la campaña de anticoncepción del Ministerio de Salud

La polémica alrededor de esta campaña impulsada por el Gobierno va en dos sentidos. Por un lado, que si bien se previene el embarazo no deseado, no así la transmisión de enfermedades sexuales e indirectamente alienta a que los menores de edad no usen métodos en este sentido.

Por otro lado, se despierta el debate por la poca información y la corta edad de los adolescentes para tomar una decisión de tal magnitud. También porque no se les exigirá el documento de identidad y podrían presentarse chicos y chicas de menos de 16 años.