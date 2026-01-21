En vivo Radio La Red
Actualidad
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Verano
VERANO EN LA CIUDAD

El verano también llega a las Plazas de la Ciudad

A partir del 22 de enero, cada jueves y viernes de verano, las plazas de la Ciudad se llenan de juegos, arte y recreación con actividades pensadas especialmente para los más chicos.

El verano también llega a las Plazas de la Ciudad. (Foto: gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

El verano también llega a las Plazas de la Ciudad. (Foto: gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

Cada jueves y viernes de verano, a partir del 22 de enero, las plazas de la Ciudad se llenan de juegos, arte y recreación con actividades pensadas especialmente para los más chicos.

Leé también Llega el Billboard Summer Festival a la Ciudad de Buenos Aires, el evento musical más importante del verano
Llega el Billboard Summer Festival a la Ciudad de Buenos Aires. (Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)
Verano en las plazas 3

Cinco semanas con una programación llena de propuestas lúdicas, artísticas y recreativas. La agenda incluye desafíos deportivos, activaciones en calesitas, búsquedas del tesoro, artistas itinerantes y acróbatas, talleres creativos y espectáculos para toda la familia.

Verano en las plazas 4

Verano en las Plazas se despliega en simultáneo en plazas de 15 comunas de la ciudad: Plaza Primero de Mayo en la Comuna 3, Plaza Almagro en la Comuna 5, Plaza Echeverría en la Comuna 12 y Plaza Matheu en la Comuna 4, entre otras.

Embed

Para más información sobre el Verano en las Plazas

Del 22 de enero al 20 de febrero - Jueves y viernes a partir de las 17 hs.

En Plazas de 15 comunas.

La actividad se suspende por lluvia.

Más información en: descubrir.buenosaires.gob.ar

