Cada jueves y viernes de verano, a partir del 22 de enero, las plazas de la Ciudad se llenan de juegos, arte y recreación con actividades pensadas especialmente para los más chicos.
El verano también llega a las Plazas de la Ciudad. (Foto: gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)
Cinco semanas con una programación llena de propuestas lúdicas, artísticas y recreativas. La agenda incluye desafíos deportivos, activaciones en calesitas, búsquedas del tesoro, artistas itinerantes y acróbatas, talleres creativos y espectáculos para toda la familia.
Verano en las Plazas se despliega en simultáneo en plazas de 15 comunas de la ciudad: Plaza Primero de Mayo en la Comuna 3, Plaza Almagro en la Comuna 5, Plaza Echeverría en la Comuna 12 y Plaza Matheu en la Comuna 4, entre otras.
Para más información sobre el Verano en las Plazas
Del 22 de enero al 20 de febrero - Jueves y viernes a partir de las 17 hs.
En Plazas de 15 comunas.
La actividad se suspende por lluvia.
Más información en: descubrir.buenosaires.gob.ar