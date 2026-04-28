Agostina Páez volvió de Brasil y se convirtió en influencer: cómo es la nueva vida de abogada. 

Lejos de esquivar la polémica, la joven también respondió con humor en sus publicaciones. En uno de sus videos promocionales, donde aparece comiendo alitas de pollo, lanzó: “No me pidan que sea fina porque esto soy”, en un mensaje directo a sus detractores.

Además, fue elegida para promocionar la reapertura de un boliche en su provincia y participó en contenidos publicitarios con tono irónico, incluso apelando a su rol de abogada en sketches sobre “contratos y cláusulas”.

https___thumbs.vodgc.net_1-398-vhiDMg1777414533813-1777415324 La abogada santiagueña hijo un canje para un boliche. ( TikTok @_agostinapaez)

“Mi vida no va a volver a ser normal”

El fin de semana pasado, Páez compartió un descargo en redes donde habló del impacto emocional que le dejó su situación judicial y la exposición mediática. “Trato de volver a la normalidad, pero ya sé que mi vida nunca va a volver a ser normal”, expresó.

También reconoció el peso de las críticas constantes: “Ya me pegaron de todas las formas posibles. No hay nada más por lo que me puedan pegar”, dijo, y cuestionó a quienes siguen juzgándola por su comportamiento actual.

En ese contexto, contó que está en tratamiento psicológico y pidió empatía: “¿Hasta cuándo quieren que yo siga sufriendo?”, planteó.

https___thumbs.vodgc.net_1-398-7ujaor1777414506378-1777415109 Entre las publicidades para las que Agostina Páez ha sido contratada, se encuentra el outlet Le Parc. (TikTok @_agostinapaez)

Su situación judicial y su vida personal

Páez aclaró que el proceso judicial en Brasil continúa en curso, aunque intenta retomar su vida cotidiana en Argentina. “Sigo en un proceso judicial, pero tratando de sentirme bien”, explicó.

En paralelo, también compartió novedades de su vida personal y confirmó que retomó su relación con su expareja, en un mensaje que generó repercusión entre sus seguidores.