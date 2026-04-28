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Agostina Páez volvió de Brasil y se convirtió en influencer: cómo es la nueva vida de abogada

Desde que retornó a Santiago del Estero tras pagar una fianza de más de 18 mil dólares por injuria racial, acumula más de 124 mil seguidores en TikTok.

Agostina Páez volvió de Brasil y se convirtió en influencer: cómo es la nueva vida de abogada. 

Agostina Páez volvió de Brasil y se convirtió en influencer: cómo es la nueva vida de abogada. 

La abogada santiagueña Agostina Páez, que estuvo tres meses retenida en Brasil acusada de racismo, reapareció en la escena pública con un perfil inesperado: se convirtió en influencer en TikTok y ya supera los 124 mil seguidores. Su nueva actividad, con promociones comerciales y presencia en redes, desató una nueva ola de repercusiones.

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Eduardo Feinman cruzó con todo a Nati Jota por la nota con Agostina Páez: ¿Es racista y discriminadora?

Tras regresar a la Argentina, luego de pagar una fianza superior a los 18 mil dólares y cumplir arresto con tobillera electrónica en Río de Janeiro, Páez comenzó a colaborar con marcas y comercios de Santiago del Estero. Realizó canjes con restaurantes, boliches, peluquerías y locales de indumentaria, en una estrategia que rápidamente ganó visibilidad.

La actividad de Páez no pasó desapercibida. Mientras muchos usuarios la apoyan y celebran su intento de “dar vuelta la página”, otros cuestionan su exposición. Entre las críticas más duras aparece la del periodista Eduardo Feinmann, quien en redes sociales la calificó como “la racista influencer” y “abogada racista”.

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Lejos de esquivar la polémica, la joven también respondió con humor en sus publicaciones. En uno de sus videos promocionales, donde aparece comiendo alitas de pollo, lanzó: “No me pidan que sea fina porque esto soy”, en un mensaje directo a sus detractores.

Además, fue elegida para promocionar la reapertura de un boliche en su provincia y participó en contenidos publicitarios con tono irónico, incluso apelando a su rol de abogada en sketches sobre “contratos y cláusulas”.

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La abogada santiague&ntilde;a hijo un canje para un boliche. ( TikTok @_agostinapaez)

La abogada santiagueña hijo un canje para un boliche. ( TikTok @_agostinapaez)

“Mi vida no va a volver a ser normal”

El fin de semana pasado, Páez compartió un descargo en redes donde habló del impacto emocional que le dejó su situación judicial y la exposición mediática. “Trato de volver a la normalidad, pero ya sé que mi vida nunca va a volver a ser normal”, expresó.

También reconoció el peso de las críticas constantes: “Ya me pegaron de todas las formas posibles. No hay nada más por lo que me puedan pegar”, dijo, y cuestionó a quienes siguen juzgándola por su comportamiento actual.

En ese contexto, contó que está en tratamiento psicológico y pidió empatía: “¿Hasta cuándo quieren que yo siga sufriendo?”, planteó.

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Entre las publicidades para las que Agostina P&aacute;ez ha sido contratada, se encuentra el outlet Le Parc. (TikTok @_agostinapaez)

Entre las publicidades para las que Agostina Páez ha sido contratada, se encuentra el outlet Le Parc. (TikTok @_agostinapaez)

Su situación judicial y su vida personal

Páez aclaró que el proceso judicial en Brasil continúa en curso, aunque intenta retomar su vida cotidiana en Argentina. “Sigo en un proceso judicial, pero tratando de sentirme bien”, explicó.

En paralelo, también compartió novedades de su vida personal y confirmó que retomó su relación con su expareja, en un mensaje que generó repercusión entre sus seguidores.

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