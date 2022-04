"Empecé a ver todo verde": la historia viral educativa para ayudar a detectar un desprendimiento de retina

"Fui al Hospital Alemán, en donde con seis médicos diferentes que me vieron, resolvieron que no me volvía a casa porque se me acababa de desprender la retina desde atrás, del lado del cerebro", comienza el relato. Y continúa: "Y que si no me operaban en el término de seis horas, quedaba ciego. Me hicieron avisar a mi familia, y con tecnología láser, lo solucionaron, sin yo sentir prácticamente nada".

"Me unieron la retina desprendida a mi ojo. Al terminar, me dijeron: 'puede volver a pasar en algún momento, y todo el secreto está en que te des cuenta de las señales de alerta'", recordó.

El tuit que rápidamente se viralizó, expone algunas señales que sirve para estar alerta sobre los cuidados de la salud ocular. El usuario menciona algunos ejemplos:

" Ver mucha luz de un ojo, más que del otro. De color o solo blanco".

más que del otro. De color o solo blanco". "Qué se les aparezcan como manchas en el ojo, que vuelan, tipo moscas ".

". "Qué una parte de la visión del ojo les quede como en sombras, aunque puedan ver bien con el resto del ojo".

Salud ocular 2.jpg Hay distintos exámenes oftalmológicos para cuidar la salud ocular. (Foto: Télam)

La importancia de generar conciencia sobre la salud ocular

Después de un mes, el hombre volvió a tener un desprendimiento de retina en el mismo ojo. Así lo recuerda: "Me operaron tres veces el mismo ojo, y en todos los casos dijeron que gracias a haber reconocido los síntomas, lo salvé. Desde entonces, nunca más un problema, y de hecho según el oftalmólogo tengo el 100% de visión de ese ojo".

¿Por qué decidió contarlo? Solo él tiene y sabe los motivos.

"Les juro que si leen bien lo que describí, nunca escucharán la horrible frase que me dijeron 'sabe cuánta gente queda ciega de un ojo por no hacerlo ver en seguida porque no reconocen los síntomas'". Y cierra con una reflexión: "Ojalá nunca les pase, pero ya saben, corran".