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Escándalo en un colegio de Villa Bosch: alumnas denunciaron que alteraron sus fotos con IA

Estudiantes y familias de un colegio secundario se movilizaron para denunciar que algunos compañeros hicieron circular imágenes íntimas falsas de las adolescentes, realizadas con inteligencia artificial. Aseguran que situaciones similares se repiten desde hace tres años.

Escándalo en un colegio de Villa Bosch: alumnas denunciaron fotos alteradas creadas con IA. (Foto: A24.com)

Escándalo en un colegio de Villa Bosch: alumnas denunciaron fotos alteradas creadas con IA. (Foto: A24.com)

Un nuevo caso de violencia digital contra adolescentes generó preocupación en la comunidad educativa de Villa Bosch, partido de Tres de Febrero, donde alumnas de un colegio secundario denunciaron la circulación de fotografías falsas en las que aparecen desnudas, creadas mediante herramientas de inteligencia artificial (IA).

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La situación provocó una protesta de estudiantes y familiares frente al establecimiento, quienes reclamaron medidas para evitar que estos episodios vuelvan a repetirse.

La denuncia involucra al Instituto Murialdo, perteneciente a la misma comunidad educativa del colegio Pío XII. Según los testimonios recogidos por A24, los hechos afectaron a estudiantes de distintos cursos y no serían situaciones aisladas. Las familias aseguran que episodios similares ocurrieron durante los últimos tres años, sin que se haya encontrado una solución definitiva.

La movilización fue impulsada por las propias alumnas, que decidieron hacer público su reclamo ante la reiteración de los hechos. Padres, madres y otros familiares acompañaron la convocatoria para exigir respuestas y mayor protección para las adolescentes afectadas.

Las alumnas deben convivir con los señalados por crear las imágenes

Uno de los principales reclamos de las familias es que las adolescentes afectadas continúan compartiendo espacios escolares con compañeros señalados como responsables de la creación o difusión de las imágenes.

Una madre que participó de la protesta explicó que su hija no fue víctima directa, pero decidió acompañarla porque considera que el problema afecta a toda la comunidad educativa. "No es la primera vez que pasa. El año pasado hubo una situación y el anterior también", relató en diálogo con A24.

La mujer aseguró que, en episodios anteriores, los estudiantes conocían quiénes estaban señalados como responsables, pero continuaron asistiendo al mismo establecimiento. "Es muy incómodo seguir cruzándose en los patios, en los lugares", sostuvo.

También expresó su preocupación por las consecuencias que este tipo de situaciones puede tener sobre las adolescentes y reclamó que se implementen medidas concretas. "Esto está pasando como algo que fuera una broma, y no es una broma", advirtió.

En ese sentido, señaló que algunas de las chicas afectadas terminan abandonando la institución.

Las familias cuestionaron la respuesta del colegio y reclamaron medidas

Durante la manifestación, los familiares expresaron su malestar por lo que consideran una falta de acompañamiento institucional frente a las denuncias. Según explicaron, el establecimiento habría solicitado discreción ante situaciones anteriores, una respuesta que consideran insuficiente frente a la exposición de imágenes íntimas falsas de menores de edad.

"Yo me acabo de enterar por mi hija. El año pasado lo mismo pasó y me enteré por mi hija, y el año anterior también", explicó.

Lomas de Zamora: alumnos usaron IA para alterar fotos de sus compañeras

Hace 9 días, una protesta de alumnos y padres alteró la actividad del Colegio Modelo Lomas, en Lomas de Zamora, luego de que trascendiera una denuncia por la creación y difusión de imágenes falsas de estudiantes mediante herramientas de inteligencia artificial.

Un grupo de alumnos habría utilizado fotografías de sus compañeras para generar imágenes manipuladas digitalmente en las que aparecen desnudas. Parte de ese material habría sido compartido posteriormente en sitios pornográficos y otras plataformas.

La situación provocó una concentración frente al establecimiento. Los estudiantes permanecieron fuera de las aulas y reclamaron respuestas de las autoridades mientras se desarrollaban reuniones entre las familias de las alumnas afectadas, directivos e integrantes de la supervisión educativa.

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