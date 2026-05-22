La medida de fuerza en una escuela de Villa Luzuriaga tras la denuncia de un aberrante ataque a una alumna de 15 años

Otro de los puntos señalados por la comunidad educativa es la implementación de baños mixtos, una medida que, aseguran, se adoptó luego de la rotura de un inodoro y sin consulta previa a los padres.

Medidas de seguridad y baño mixto

Los manifestantes afirmaron que la única medida de seguridad dispuesta por la escuela fue colocar un cartel para solicitar las llaves en preceptoría. También denunciaron problemas de infraestructura, como la falta de estufas, y cuestionaron el funcionamiento del gabinete psicopedagógico.

En diálogo con A24, Bárbara, madre de una alumna de la institución, relató cómo fue la reunión mantenida con las autoridades escolares. “Hoy a la mañana cuando los chicos iban a ingresar, que en realidad no ingresaron, hubo una reunión con los padres, donde estuvo la directora y los inspectores.. Dijeron que hoy a la una nos iban a dar una respuesta. Y nada, vamos a esperar a ver con qué novedades salen”, expresó.

Escuela N°5 Villa Luzuriaga (Foto: Escuela N°5 de Villa Luzuriaga)

Sobre el hecho, aseguró que "podría haberse evitado si las autoridades hubieran actuado ante las advertencias previas realizadas por las familias".

“Se pudo haber prevenido, le arruinaron la vida a una nena de 14 años. Esa nena después tiene que volver al instituto y nosotros lo único que pedimos como papás es que realmente nos den herramientas, acompañen a la familia como corresponde y prevenir posibles casos porque los chicos que hicieron esto no están identificados, no sabemos si lo pueden volver”, expresó durante la protesta frente al establecimiento.

Priscila, hija de Bárbara y estudiante de la escuela, aseguró a A24 que los abusadores "eran dos alumnos con un cuellito hasta la altura de los ojos y una capucha que tapaba todo, solamente se le veían los ojos". Sobre la denunciante, aseguró no conocerla personalmente porque "es mucho más chica".

También cuestionó la falta de información hacia las familias. “No hicieron nada más. Ni siquiera fueron capaces de avisarnos a nosotros cuando había sucedido todo esto. Nosotros nos enteramos por la mamá de la nena”, afirmó.

La Justicia investiga las circunstancias del presunto abuso denunciado dentro del establecimiento educativo.