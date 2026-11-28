En consecuencia, concluyó que las disposiciones invocadas no parecían ofrecer prima facie una base para establecer la competencia del futuro tribunal arbitral. Por ese motivo, no consideró necesario analizar las demás condiciones para dictar medidas provisionales, entre ellas la urgencia y el riesgo de perjuicio irreparable.

La resolución representa un revés para la pretensión del país de detener las actividades petroleras mediante una medida cautelar internacional. Sin embargo, no resuelve la disputa por la soberanía de las islas ni cierra el procedimiento iniciado por la Argentina.

Los compromisos que asumió el Reino Unido sobre la explotación petrolera en Malvinas

Durante las audiencias del 10 y 11 de noviembre, el Reino Unido asumió una serie de compromisos vinculados con el cronograma de desarrollo del proyecto petrolero. Estas condiciones quedaron asentadas en la resolución del Tribunal.

Entre los principales puntos se encuentran:

Perforaciones: el Reino Unido se comprometió a no iniciar actividades de perforación antes del 21 de marzo de 2027.

Producción comercial de hidrocarburos: asumió el compromiso de no comenzar antes de marzo de 2028.

Nuevas licencias: también se comprometió a no otorgar nuevas licencias petroleras mientras continúe suspendido el régimen de concesiones.

Estos compromisos establecen límites temporales para el avance de las actividades vinculadas con el proyecto, aunque no representan una suspensión definitiva de la iniciativa.

Cómo seguirá el litigio entre la Argentina y el Reino Unido

El Tribunal aclaró que el rechazo de las medidas provisionales no prejuzga sobre la competencia del futuro tribunal arbitral ni afecta el derecho de las partes a presentar sus argumentos sobre el fondo de la controversia.

Además, exhortó a la Argentina y al Reino Unido a cooperar para acelerar la constitución de ese organismo. Durante el procedimiento, el Reino Unido manifestó que esperaba que el tribunal arbitral quedara constituido antes de fin de año o, a más tardar, en enero de 2027.

El litigio fue iniciado por la Argentina el pasado 28 de septiembre y busca cuestionar las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos desarrolladas bajo autorizaciones británicas en el área de las islas.

El mensaje del Reino Unido tras el fallo por Malvinas

El Gobierno británico celebró la decisión del Tribunal a través de un comunicado conjunto publicado este sábado por el canciller Ed Miliband y la fiscal general Ellie Reeves.

"Celebramos la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar de no dictar medidas provisionales. Este resultado representa una reivindicación de la sólida defensa y estrategia jurídica del Reino Unido", señalaron.

En otro tramo del documento, cuestionaron: "La Argentina intentó impedir que los habitantes de las Islas Malvinas tomaran sus propias decisiones soberanas y fracasó en ese intento".

En la misma línea, ratificaron la posición británica sobre el archipiélago: "El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre su soberanía sobre las Islas Malvinas ni sobre sus derechos soberanos sobre las áreas marítimas circundantes, ni sobre el derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas".

Por último, instaron al Gobierno argentino a "respetar el derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a determinar su propio futuro y a poner fin a la presión económica más amplia contra las islas".

Qué es el proyecto petrolero Sea Lion

Sea Lion es un proyecto de explotación de hidrocarburos ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, al norte del archipiélago. Su desarrollo está impulsado por las compañías Navitas Petroleum, que posee una participación del 65%, y Rockhopper Exploration, con el 35% restante.

La iniciativa se convirtió en uno de los principales focos de controversia entre la Argentina y el Reino Unido por la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.

El Gobierno argentino sostiene que esas actividades se desarrollan en un territorio cuya soberanía permanece en disputa y cuestiona las autorizaciones unilaterales para explorar y extraer hidrocarburos.

El litigio internacional continuará en la instancia arbitral, donde deberán abordarse las cuestiones de fondo planteadas por las partes.