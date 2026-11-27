La interpretación del periodista apunta a un presunto esquema de pagos a árbitros para favorecer a determinados equipos. En el mismo segmento, Wiñazki y Santiago Fioriti vincularon al árbitro con el entorno de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y con el jefe de los árbitros, Federico Beligoy, quien también es mencionado en investigaciones judiciales.

El árbitro Luis Lobo Medina habría pedido 15 “botellitas”, equivalentes a US$15.000, según la interpretación de Nicolás Wiñazki, en el partido del audio difundido en A24.

Wiñazki también cuestionó la trayectoria del árbitro y sostuvo que tuvo numerosos fallos polémicos. “Se ve cómo trabajan algunos de los árbitros de la AFA, los ligados a Tapia y a Beligoy”, afirmó durante la presentación del material.

La casa de Beligoy en un lujoso country

El jefe de los árbitros de la AFA, Federico Beligoy, también es dueño de una propiedad en el barrio privado Saint Thomas Sur, en Canning, que quedó bajo la lupa por su valor y el crecimiento patrimonial del dirigente. Durante el programa, Nicolás Wiñazki mostró imágenes de la vivienda y señaló que tendría un valor estimado de entre US$700.000 y US$900.000.

La propiedad se suma a otros inmuebles vinculados a Beligoy, entre ellos un departamento de lujo en Villa Devoto y dos inversiones inmobiliarias en La Plata. El jefe del arbitraje también está bajo investigación en una causa por presunto lavado de dinero junto a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

Las polémicas arbitrales en Boca-Independiente Rivadavia

El audio se conoció en medio de los cuestionamientos a Lobo Medina por su actuación en el partido entre Boca e Independiente Rivadavia, disputado por los octavos de final del Torneo Clausura.

Durante el primer tiempo, el árbitro sancionó un penal para Boca por una mano de Ezequiel Bonifacio, luego de revisar la jugada a instancias del VAR. La acción se produjo tras un centro de Sebastián Villa que impactó en el brazo del defensor de la Lepra mendocina.

Las polémicas en el partido de Boca contra Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura. (Foto: A24).

Sin embargo, otra jugada generó reclamos. Fue un fuerte planchazo de Leandro Lozano sobre Matías Fernández, a la altura del tobillo. El árbitro no fue convocado por el VAR para revisar la acción, que pudo haber derivado en una expulsión.

La polémica se profundizó en el segundo tiempo, cuando Lozano participó de la jugada que terminó en el segundo gol de Boca. Los futbolistas de Independiente Rivadavia habían reclamado al cierre de la primera mitad por la falta que no fue sancionada con tarjeta roja.