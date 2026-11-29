El cambio será más marcado el miércoles 2, cuando la máxima descenderá a 27° y la mínima llegará a los 16°. También se esperan ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la tarde y la noche.

Para el jueves 3 continuará el tiempo más fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 15° y los 24°, sin probabilidades de lluvias.

En tanto, el viernes 4 volverá a subir la temperatura. El pronóstico anticipa una mínima de 17° y una máxima de 28°.

De esta manera, después de un domingo con temperaturas de hasta 34°, el AMBA tendrá un alivio térmico desde el martes, con las jornadas más frescas previstas para el miércoles y el jueves.