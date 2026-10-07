Denuncian que alumnos usaron IA para alterar fotos de sus compañeras y las difundieron

Las fotografías utilizadas como base habrían sido obtenidas de redes sociales de las alumnas y luego modificadas mediante inteligencia artificial para generar imágenes de contenido sexual falso. También se investiga la circulación de videos realizados con el mismo tipo de tecnología.

La cantidad de estudiantes afectadas todavía no fue establecida oficialmente. Las estimaciones que manejaban las familias y alumnos al momento de la protesta iban desde varias decenas de alumnas hasta alrededor de 50 posibles víctimas.

Además, parte del material habría trascendido el ámbito del Colegio Modelo Lomas y comenzado a circular entre estudiantes de otros establecimientos educativos.

La protesta de alumnos y padres

Ante la difusión de las imágenes, estudiantes y familiares se concentraron durante la mañana en las inmediaciones del colegio y realizaron una sentada frente al establecimiento.

Los alumnos reclamaron medidas concretas frente a la situación y pidieron respuestas por parte de las autoridades educativas. La protesta se desarrolló mientras en el interior del colegio se llevaba adelante una reunión entre padres de las posibles víctimas, integrantes de la institución y supervisores de Educación.

Durante el encuentro se analizó la situación y las medidas que podrían adoptarse a partir de la denuncia. Entre las alternativas evaluadas se encuentra que los estudiantes señalados por su presunta participación en la manipulación y circulación del material dejen de concurrir presencialmente y continúen temporalmente su escolaridad de manera virtual.

La intervención educativa también contempla un abordaje interdisciplinario, con participación de autoridades escolares, docentes e inspectores, además de espacios destinados a acompañar a las estudiantes afectadas.

Qué se investiga sobre las imágenes creadas con IA

La investigación busca determinar cómo fueron obtenidas las fotografías originales, quiénes participaron en la modificación de las imágenes y de qué manera se produjo posteriormente su circulación.

El uso de inteligencia artificial permite generar imágenes falsas a partir de fotografías reales, modificando digitalmente la apariencia de una persona para simular situaciones que nunca ocurrieron. En este caso, la denuncia apunta a que fotografías de alumnas fueron utilizadas para crear representaciones falsas de desnudez y contenido sexual.

También se intenta establecer el alcance que tuvo la difusión y si el material fue compartido fuera de la comunidad educativa.

La cantidad de imágenes y de posibles víctimas continúa siendo materia de investigación, mientras las familias buscan determinar qué estudiantes fueron afectadas y cómo se produjo la circulación del contenido.

La respuesta de las autoridades del colegio

La institución educativa se encuentra trabajando junto con los inspectores que intervinieron a partir de la denuncia. Las autoridades mantenían reuniones con las familias y analizaban las medidas a implementar frente al caso.

Hasta el momento, el establecimiento no difundió públicamente un comunicado con detalles sobre lo ocurrido ni brindó declaraciones sobre la situación.