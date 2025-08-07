En vivo Radio La Red
Examen de Residencias Médicas 2025: 117 postulantes volvieron a rendir tras la denuncia de fraude

Bajo estrictas medidas de seguridad, el Ministerio de Salud convocó a 141 médicos para una evaluación extraordinaria tras detectar irregularidades en la prueba original.

Luego del escándalo en los exámenes para las residencias, un total de 117 médicos, de los 141 convocados por el Ministerio de Salud de la Nación, se presentaron a rendir una nueva evaluación presencial en el Palacio Libertad, en el marco de una investigación por fraude académico. La mayoría de los convocados fueron profesionales extranjeros.

La medida se tomó luego de que se detectaran resultados anómalos en la prueba original del 1 de julio, entre ellos el caso de un postulante que presuntamente usó lentes digitales con cámara para grabar el examen y luego recibir las respuestas.

La investigación se activó cuando se viralizó un video en redes sociales donde se ve a un aspirante grabando la prueba con anteojos espía. El material permitió identificar al sospechoso, quien habría salido del aula alegando una urgencia, enviado las imágenes a un tercero, y luego regresado para completar la evaluación con las respuestas correctas.

El Ministerio de Salud presentó una denuncia penal por el uso de tecnología para cometer fraude, y detectó que uno de los involucrados había pasado de obtener 69 puntos en un examen previo a alcanzar 92 sobre 100 en esta instancia, generando sospechas sobre la validez del resultado.

El nuevo examen fue escrito, presencial y supervisado con estrictos controles de seguridad.

Cómo fue el nuevo examen de residencias médicas

El nuevo examen fue escrito, presencial y supervisado con estrictos controles de seguridad. Se trató de una prueba de 100 preguntas de opción múltiple sobre salud del niño, la mujer, el adulto y salud pública. Los postulantes contaron con cuatro horas (de 9 a 13) para completarlo.

Algunos de los requisitos:

  • Prohibición total de dispositivos electrónicos: celulares, smartwatches, calculadoras y lentes digitales.
  • Monitoreo constante: solo se podía salir del aula con autorización y bajo supervisión.
  • Corrección automatizada: se considerará válida la nota solo si no difiere más del 10% respecto al examen anterior.
Una de las imágenes que detectó el Ministerio de Salud sobre el examen.

Quiénes fueron convocados a repetir el examen

La convocatoria, establecida mediante la Disposición 61/2025 y la Resolución Ministerial N° 2274/25, incluyó a los postulantes que obtuvieron más de 86 puntos en la evaluación del 1 de julio pero cuyos antecedentes académicos generaban dudas.

De los 268 casos detectados con inconsistencias, el Ministerio resolvió que 141 debían rendir nuevamente. De ese grupo, 117 médicos asistieron, mientras que los 24 ausentes quedarán automáticamente excluidos del orden de mérito 2025.

El médico acusado también se presentó a rendir

Entre los que se presentaron estuvo el médico ecuatoriano denunciado penalmente por el uso de lentes espía. Según explicó el secretario de Gestión Sanitaria, Alejandro Vilches: “No puede ser apartado porque no hay orden judicial. Está rindiendo sin los lentes. Hasta que la Justicia se expida, es inocente”.

Vilches también aseguró que el nuevo examen fue diseñado con preguntas completamente diferentes y que no hay posibilidad de copiarse: “Si alguien obtiene 90 puntos en condiciones normales, el resultado es válido. Este examen fue rendido por 117 personas, lo que hace inviable un esquema de fraude”.

¿Qué pasa si un médico no revalida su nota?

Los profesionales que no se presentaron quedan automáticamente fuera del proceso de adjudicación de residencias médicas 2025. Aquellos que rindieron y obtienen una nota inferior, verán modificada su calificación, aunque no podrán superar el puntaje inicial.

Esta instancia marca un precedente en la lucha contra el fraude académico en el sistema de salud pública argentino, y pone en debate la necesidad de reforzar los mecanismos de control en futuros exámenes.

