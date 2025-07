Graciela Alfano expuso a Vicuña como testigo de un curioso episodio con su hija y que lo deja mal parado

Embed

"Benjamín es una persona correcta en general pero de ser correcto a ser un buen padre son dos cosas totalmente diferentes, lo sabemos todos los padres que nos vivimos equivocando y después tuvimos que pedir disculpas", observó la actriz sobre el conflicto entre la China y Vicuña.

Y dejó en claro por qué defiende públicamente hace tiempo a Suárez: "Yo no soy amiga de la China pero lo que movió en un primer momento es ver una mujer acosada en los medios".

Allí, Alfano, que curiosamente es vecino del actor, recordó un episodio que fue testigo privilegiada y que terminó con una foto que se sacó con Vicuña.

"Tengo una prueba curiosa de una mañana que volvía de gimnasia con una amiga, me dirigo a una estación de servicio y veo a una nena preciosa. Le pregunto como se llama y me dice: Magnolia. Miro para arriba y estaba el papá con Amancio en los brazos y le hago una seña. Se le escapó la chica, puede suceder, qué se yo qué pasó, pero eso sí pasó, nadie me lo contó", explicó la actriz.

"Fue el 12 marzo de 2022 y ya estaban separados Vicuña y la China Suárez. La hija estaba descalza dando vueltas entre las mesas de la estación de servicio, capaz le gustaba andar descalza. Puede pasar que un niño se escape un momento y la foto la sacó mi amiga con Aman en los brazos. Esto es lo que yo vi", finalizó Graciela Alfano.

