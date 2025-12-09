Gripe aviar: ¿Podría convertirse en la próxima pandemia al ser más mortal que el COVID-19?

formato-sacs---2025-11-24t141527711-e6345352-focus-0-0-688-364 Aunque los virus H5 pueden infectar a humanos, la transmisión sigue siendo extremadamente rara y ocurre casi siempre tras contacto directo con animales infectados. Foto: Shutterstock.

Qué se sabe de los virus H5

El epidemiólogo Adrian Esterman (Universidad de Australia del Sur) explicó que el H5N5 es altamente infeccioso, al igual que el H5N1 detectado por primera vez en humanos en Hong Kong en 1997. “Hay gripe aviar de baja patogenicidad, que no suele matar aves silvestres, y gripe aviar altamente patógena. Tanto H5N5 como H5N1 pertenecen a esta última categoría”, señaló.

Desde 2003, se registraron cerca de 1.000 contagios humanos de cepas H5, con 476 muertes confirmadas. Solo en 2024, los CDC de EE. UU. contaron 11 fallecimientos en Camboya, India y México.

El virus continúa evolucionando, tal como ocurrió con el coronavirus. Las proteínas H y N cambian cada año y, periódicamente, generan variaciones más peligrosas.

El primer caso fatal de H5N5 en humanos

El primer contagio humano confirmado de H5N5 se registró en Estados Unidos. El paciente, con comorbilidades previas, murió en noviembre. Aunque un caso aislado no determina el verdadero riesgo de una variante, los expertos enfatizan que el antecedente es preocupante porque H5N1 tiene una mortalidad cercana al 48%.

Cómo se contagia la gripe aviar

La mayoría de los contagios reportados recientemente ocurrieron en Estados Unidos. El virus se transmite por contacto directo con animales infectados, especialmente aves de corral, ganado vacuno y vacas lecheras.

“Generalmente ocurre al manipular animales muertos o superficies contaminadas”, explicó Esterman. Hasta el momento, no hay evidencia sólida de transmisión sostenida entre personas.

¿Puede la gripe aviar llegar a Australia?

Para la inmunóloga Cassandra Berry (Universidad de Murdoch), la llegada de variantes H5 a Australia es cuestión de tiempo. Recordó que tanto Australia como la Antártida eran los únicos continentes libres del virus, pero los brotes detectados en islas cercanas y en especies antárticas cambiaron el panorama.

Si la gripe aviar ingresa al país, las medidas de control incluirían sacrificio de animales infectados y vacunación en anillo. Los países vecinos ya aplican vacunación masiva en aves de corral para proteger su producción. “La vigilancia viral es hoy la herramienta de bioseguridad más importante”, afirmó Berry.

gripe-aviar La primera muerte humana encendió las alarmas.

La amenaza de una nueva pandemia mundial

Los tres expertos consultados, Berry, Esterman y Paul Griffin (U. de Queensland), coinciden: la gripe aviar podría convertirse en la próxima pandemia humana.

Esterman subrayó que las cepas H5 representan un peligro por su alta letalidad. Griffin, en tanto, señaló que si la transmisión entre humanos se volviera posible, la propagación mundial podría ocurrir “en cuestión de días”.

Hoy, el virus sigue expandiéndose en animales y ampliando su distribución geográfica. Para los especialistas, el monitoreo de poblaciones animales será clave para anticipar cualquier cambio que aumente la transmisibilidad en humanos.

Vacunas y preparación

Existe una vacuna contra el H5N1, pero todavía no hay inmunización disponible contra H5N5. Aunque las plataformas modernas permiten adaptar vacunas más rápido, los procesos tradicionales de fabricación siguen siendo lentos.

El gobierno australiano destinó 95 millones de dólares en 2024 a fortalecer la bioseguridad, ampliar la vigilancia y mejorar la preparación sanitaria del país ante posibles brotes.