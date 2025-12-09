Habló el profesor de kickboxing agredido brutalmente en un gimnasio y reveló datos clave del atacante

El entrenador aseguró que ya había tenido problemas con él y que incluso recibió amenazas previas por WhatsApp.

Alexis detalló que el agresor le envió mensajes anticipando un enfrentamiento: “Me dijo que iba a ir al horario de mis clases con mi alumno a tirarme los guantes al pie y que yo tenía que pelear con él”.

Ese antecedente explica su reacción cuando el hombre apareció en el gimnasio: “Cuando llegó, yo lo quiero echar del lugar porque no podíamos compartir nada con él”.

boxeo profe

Tras el primer impacto, que lo dejó inconsciente, comenzaron los golpes más peligrosos. Mientras Alexis yacía en el piso, desorientado, recibió patadas y piñas en la cara.

“Yo sentía los golpes… no pensé nada. Solo sentía los golpes porque no estaba consciente de lo que pasaba”. Según explicó, estaba “desvanecido” y no podía reaccionar.

Piden que la causa cambie a tentativa de homicidio

El agresor no está detenido hasta el momento. Alexis, que venía de declarar en la fiscalía, aseguró que la carátula inicial sería por lesiones graves, ya que tiene fracturas en el pómulo y en la mandíbula.

Sin embargo, su entorno y él piden que se eleve a tentativa de homicidio debido a la violencia sostenida, incluso cuando estaba inconsciente.

“Quiero que cambie la carátula a intento de homicidio, porque después de que yo estaba desvanecido en el piso siguió maltratándome”, dijo Alexis

Alexis contó que en ese momento estaba con un alumno y que el profesor de pádel, cuyo sector está al lado del gimnasio, vio la situación y llamó al dueño del lugar, además de advertir que las cámaras registraban todo.

Esa intervención permitió que el ataque se detuviera y que el profesor pudiera ser asistido.

Así fue el brutal ataque en el gimnasio de Carmen de Areco