La tajante respuesta de Roberto García Moritán sobre su ex Priscila Crivocapich: "No es el tipo de mujer..."

En otro tramo de la charla, Quiroz le mencionó el supuesto proyecto de maternidad que Priscila habría querido encarar. Moritán fue tajante: "Muy íntimo, no hablo de esas cosas".

Por último, cerró con una reflexión breve sobre el vínculo: "Las cosas no salieron como pensábamos".

Qué dijo Priscila Crivocapich sobre Roberto García Moritán tras su separación

En Intrusos (América TV) revelaron nuevos detalles sobre la separación de Priscila Crivocapich y Roberto García Moritán. La información surge luego de que se comentara que la modelo tenía el deseo de ser madre, mientras que el empresario y político no compartía esa idea.

En el ciclo, Paula Varela contó que había mantenido una conversación reciente con Priscila y expresó: "Hablé con ella hace un rato y me dijo que la palabra es desilusionada. Ellos salían hace siete meses y hace dos las cosas no estaban bien".

La periodista profundizó en la situación y añadió: "Él, muy encantador y de repente pasó de cero a cien, muy cambiante en su estado de ánimo, tratos que a ella no le gustaron, un tipo muy egoísta en algún punto".

Más adelante, Varela explicó que la modelo no atraviesa un buen momento: "Ella está muy desilusionada. Se venían peleando mucho, discutiendo todo el tiempo porque él tiene un carácter fuerte, parece que le gustaba mandar y ella no se deja mandar. Cuando toman la decisión de separarse acuerdan que sea de bajo perfil. Y después ella ve que él sale a decir: 'Me separé porque ella no quería tener hijos', o que él no quería tener hijos, cuando muy lejos de la realidad está el tema de los hijos. Aparte, horrible, muy machista poner a la mujer en ese lugar, de que dejás a alguien porque quiere ser madre, horrible".

Finalmente, la panelista subrayó: "Lo que me dejó muy en claro es esta desilusión que tiene, y esto va por mi cuenta, bronca que tiene, porque él salió a decir lo de los hijos cuando no es verdad. Yo le pregunté si habían hablado de maternidad y me dijo que era muy rápido, que obviamente lo habían hablado porque siempre las parejas hablan de todo, pero nunca lo habían hablado como un proyecto". Y concluyó con una frase contundente: "Es un encantador de serpientes y después se convirtió en otra cosa".