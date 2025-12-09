El baterista del Pato Fontanet hizo una desafortunada broma en un aeropuerto y desató un escándalo

Antes del operativo, ya Lamas había aclarado que se trataba de un broma, aunque por protocolo las acciones de control se realizaron de forma preventiva. En el hecho intervino la Unidad Fiscal N°1, que ordenó las actuaciones correspondientes.

Aunque Patricio Fontanet no participó del incidente, la presencia de su banda Don Osvaldo, en la que Lamas toca la batería, sumó repercusión al episodio.

La compañía aérea completó el formulario Lamas como pasajero disruptivo y le negó el embarque. Luego de permanecer varias horas en el aeropuerto, el músico pudo regresar a Buenos Aires en otro vuelo.

Una mujer aseguró que llevaba una bomba y evacuaron a los pasajeros en Comodoro Rivadavia

Una pasajera que se preparaba para volar hacia Buenos Aires fue detenida en el Aeropuerto de Comodoro Rivadavia luego de afirmar que llevaba una bomba. La Policía de Seguridad Aeroportuaria activó el protocolo y evacuó la zona de preembarque. El episodio ocurrió el mismo domingo, horas antes del caso que más tarde se conocería en Mendoza.

La mujer —que estaba acompañada por su hija— aseguró que transportaba un artefacto explosivo en su equipaje de mano mientras esperaba abordar un vuelo rumbo al Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires, programado para despegar a las 15.30. La revisión realizada por el equipo antibombas GEDEX determinó que no había presencia de material peligroso.

Como ocurre en este tipo de incidentes, se aplicó un procedimiento especial similar al que se utiliza cuando aparece equipaje abandonado, que incluye la orden para la evacuación inmediata del sector y se estableció un perímetro de 100 metros alrededor del área nacional de preembarque para descartar cualquier riesgo.

La operación paralizó por completo el movimiento del aeropuerto. Personal y pasajeros debieron retirarse, y un vuelo procedente de Córdoba logró aterrizar pero quedó detenido en posición Zulú con los viajeros a bordo hasta que finalizó el chequeo.

La actividad normal del aeropuerto estuvo interrumpida por unos 40 minutos antes de que se normalizara. En un video difundido en redes se escucha el anuncio emitido en la terminal: “Atención, por favor. Aeropuertos Argentina 2000 solicita a los pasajeros y al público en general desalojar el área con sus efectos personales. Sigan las señales de emergencia y las indicaciones del personal del aeropuerto”.