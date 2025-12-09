En vivo Radio La Red
Patricio Fontanet
Don Osvaldo
AEROPUERTO DE MENDOZA

El baterista del Pato Fontanet hizo una desafortunada broma en un aeropuerto y desató un escándalo

El baterista Luis Gastón Lamas declaró en un control aeroportuario que transportaba un artefacto explosivo y desencadenó un operativo de seguridad que incluyó evacuaciones, demoras y la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y del GEDEX.

Una broma fuera de lugar derivó en un operativo de seguridad en el Aeropuerto de Mendoza, luego de que Luis Gastón Lamas, baterista de la banda Don Osvaldo, declarara en un control que llevaba una bomba. La situación obligó a evacuar el área y generó demoras en varios vuelos.

El episodio ocurrió entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, pero tomó estado público en horas recientes.

De acuerdo con lo informado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el comentario se produjo durante la inspección previa al vuelo WJ 3083 con destino a Ezeiza. Ante la mención de un artefacto explosivo, se activó el protocolo: se encendieron las alarmas, se despejó la zona, se estableció un perímetro y se iniciaron las verificaciones correspondientes.

UBVQMAQJJNCARD2G7GJJGIP7SE

En el operativo intervino personal del Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (GEDEX), que revisó al músico y su equipaje con equipos de detección de trazas y un binomio cinotécnico. Tras las pericias se confirmó que no había ningún tipo de material explosivo.

Antes del operativo, ya Lamas había aclarado que se trataba de un broma, aunque por protocolo las acciones de control se realizaron de forma preventiva. En el hecho intervino la Unidad Fiscal N°1, que ordenó las actuaciones correspondientes.

Aunque Patricio Fontanet no participó del incidente, la presencia de su banda Don Osvaldo, en la que Lamas toca la batería, sumó repercusión al episodio.

La compañía aérea completó el formulario Lamas como pasajero disruptivo y le negó el embarque. Luego de permanecer varias horas en el aeropuerto, el músico pudo regresar a Buenos Aires en otro vuelo.

Una mujer aseguró que llevaba una bomba y evacuaron a los pasajeros en Comodoro Rivadavia

Una pasajera que se preparaba para volar hacia Buenos Aires fue detenida en el Aeropuerto de Comodoro Rivadavia luego de afirmar que llevaba una bomba. La Policía de Seguridad Aeroportuaria activó el protocolo y evacuó la zona de preembarque. El episodio ocurrió el mismo domingo, horas antes del caso que más tarde se conocería en Mendoza.

La mujer —que estaba acompañada por su hija— aseguró que transportaba un artefacto explosivo en su equipaje de mano mientras esperaba abordar un vuelo rumbo al Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires, programado para despegar a las 15.30. La revisión realizada por el equipo antibombas GEDEX determinó que no había presencia de material peligroso.

Como ocurre en este tipo de incidentes, se aplicó un procedimiento especial similar al que se utiliza cuando aparece equipaje abandonado, que incluye la orden para la evacuación inmediata del sector y se estableció un perímetro de 100 metros alrededor del área nacional de preembarque para descartar cualquier riesgo.

La operación paralizó por completo el movimiento del aeropuerto. Personal y pasajeros debieron retirarse, y un vuelo procedente de Córdoba logró aterrizar pero quedó detenido en posición Zulú con los viajeros a bordo hasta que finalizó el chequeo.

La actividad normal del aeropuerto estuvo interrumpida por unos 40 minutos antes de que se normalizara. En un video difundido en redes se escucha el anuncio emitido en la terminal: “Atención, por favor. Aeropuertos Argentina 2000 solicita a los pasajeros y al público en general desalojar el área con sus efectos personales. Sigan las señales de emergencia y las indicaciones del personal del aeropuerto”.

