Escándalo en Boca: qué fue lo que hizo Ángela Torres que generó el enojo de todos los hinchas

Boca perdió 1 a 0 contra Racing y quedó afuera de la final del Torneo Clausura. Un golpe durísimo para el club y un baldazo de enojo para muchos hinchas, que buscan responsables incluso donde no los hay. Y ahí fue donde Ángela quedó en el centro del escándalo.

En redes, especialmente se multiplicaron los comentarios culpándola por la derrota. La acusaron de “mufa”, de haber traído mala suerte y hasta le suplicaron que no volviera nunca más a La Bombonera. Los mensajes se volvieron virales en cuestión de minutos: “Ángela, los mufaste”, “No fue culpa de Ángela”, “Te van a cancelar por esto”, “Nunca más la lleva a la cancha”, “Cayó piedra sin llover”, se burlaron en tono irónico. “Primera y última”, cerró otro, en lo que se convirtió en una frase repetida cien veces.

A pesar del enojo, Boca logró clasificar a la Copa Libertadores, lo cual —para sumar más pimienta al asunto— también bloqueó la entrada de River al torneo continental del próximo año. Pero eso no le alcanzó a algunos hinchas para bajar la espuma.