Escándalo en Boca: qué fue lo que hizo Ángela Torres que generó el enojo de todos los hinchas

Indignación, reclamo y polémica de los hinchas de Boca a Ángela Torres que se está volviendo viral. Mirala.

Lo que parecía una tarde tranquila de fútbol terminó convirtiéndose en la polémica inesperada del fin de semana. Ángela Torres, cantante, actriz y una de las figuras jóvenes más populares del país, apareció de sorpresa en La Bombonera para ver a Boca y, lejos de pasar desapercibida, se metió de lleno en el ojo de la tormenta.

El duro testimonio de Ángela Torres sobre el trastorno que marcó su vida desde niña: Me lastimaron mucho

Torres confesó que era la primera vez en su vida que pisaba una cancha de fútbol. Lo dijo sonriente, relajada y sin imaginar lo que vendría después. Cuando le preguntaron cómo creía que iba a salir el partido, respondió sin demasiada seguridad. Nada fuera de lo común. Hasta ese momento.

Pero minutos más tarde llegó Andrés Giles, con quien se la vincula sentimentalmente, y el quien la habría la invitó a vivir una tarde bostera. Las cámaras los captaron a ambos en la platea, conversando y riéndose, como dos fanáticos más.

Hasta ahí, todo perfecto. El problema fue el resultado.

Boca perdió 1 a 0 contra Racing y quedó afuera de la final del Torneo Clausura. Un golpe durísimo para el club y un baldazo de enojo para muchos hinchas, que buscan responsables incluso donde no los hay. Y ahí fue donde Ángela quedó en el centro del escándalo.

En redes, especialmente se multiplicaron los comentarios culpándola por la derrota. La acusaron de “mufa”, de haber traído mala suerte y hasta le suplicaron que no volviera nunca más a La Bombonera. Los mensajes se volvieron virales en cuestión de minutos: “Ángela, los mufaste”, “No fue culpa de Ángela”, “Te van a cancelar por esto”, “Nunca más la lleva a la cancha”, “Cayó piedra sin llover”, se burlaron en tono irónico. “Primera y última”, cerró otro, en lo que se convirtió en una frase repetida cien veces.

A pesar del enojo, Boca logró clasificar a la Copa Libertadores, lo cual —para sumar más pimienta al asunto— también bloqueó la entrada de River al torneo continental del próximo año. Pero eso no le alcanzó a algunos hinchas para bajar la espuma.

