Uso de celulares: el acuerdo inédito de un grupo de padres que cada vez suma más adhesiones

celulares-escuelas.jpg

Qué establece el Pacto Parental

El documento consensuado entre las familias fija dos compromisos centrales:

No entregar celulares propios antes de los 13 años.

Evitar el uso de redes sociales antes de los 16.

Los impulsores del pacto consideran que la decisión colectiva permite sostener límites que muchas veces, en soledad, se vuelven difíciles de mantener. “Debe ser un pacto entre adultos para que lo cumpla la mayoría. Así, quien no usa celular no queda marginado de sus amigos”, explicó Guillermo Barletta, padre de una alumna de 12 años.

Las familias sostienen que existe evidencia suficiente para alertar sobre los riesgos del uso prematuro del celular. Entre los datos que citan se encuentran:

El 95% de los docentes considera que los dispositivos afectan la salud mental de los estudiantes.

Los chicos pasan en promedio entre 4 y 6 horas diarias frente a pantallas.

. El 65% recibe su primer smartphone antes de los 9 años.

“Hay una industria diseñada para captar la atención que está friendo el cerebro de nuestros hijos. No podemos pedirles que regulen algo que ni los adultos logramos regular”, señaló Nacho Castro, padre y publicista, uno de los impulsores del acuerdo.

chicos-celulares-daños

Una propuesta de crianza colectiva

Las familias que participan del pacto publicaron un manifiesto en la web pactoparental.org, donde plantean la necesidad de recuperar espacios de juego, creatividad y vínculos reales, especialmente en una etapa de crecimiento marcada por estímulos digitales constantes.

El compromiso incluye:

Reducir el uso del celular dentro del hogar.

Acompañar y dialogar con los chicos sobre la tecnología.

Evitar redes sociales hasta los 16 años.

Sostener las mismas reglas para que ningún niño quede aislado por no tener dispositivo.

De cara al nuevo ciclo lectivo, el grupo busca que más escuelas de Mendoza, e incluso de otras provincias, se sumen al pacto. Consideran que, aunque el rol del Estado es importante, la regulación del uso tecnológico en la infancia requiere un acuerdo sostenido entre adultos.

