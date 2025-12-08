En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Policía
Navidad
SUICIDIO EN LAS CAÑITAS

Un policía retirado discutió con su esposa por Navidad, se encerró en su despacho y el desenlace fue terrible

Un exmiembro de la Prefectura Naval Argentina fue hallado sin vida este lunes por la mañana en su vivienda de Palermo. Su esposa había llamado al 911 después de una pelea por los planes de fin de año.

Un policía retirado discutió con su esposa por Navidad, se encerró en su despacho y el desenlace fue terrible

Un hombre de 82 años, retirado de la Prefectura Naval Argentina, murió este lunes en su vivienda de Las Cañitas después de una fuerte discusión con su esposa por los planes de Navidad. El hecho tuvo lugar por la mañana, en una casa del barrio porteño de Palermo.

Leé también Brutal ataque en Gerli: golpeó a una nena de 7 años, los vecinos lo lincharon y entregaron a la Policía
Brutal ataque en Gerli: golpeó a una nena de 7 años, los vecinos lo lincharon y entregaron a la Policía

De acuerdo al llamado que ingresó al 911 a las 09:12, María Venegas pidió asistencia inmediata tras el episodio. La mujer explicó a los policías que minutos antes había intercambiado palabras con su esposo sobre las fiestas de fin de año y que, en ese contexto, él se dirigió a un despacho interno de la propiedad.

Siempre según ese relato, Pedro Gómez tomó un arma y se disparó. Cuando el personal policial llegó a la vivienda solicitó la intervención de una ambulancia del SAME, cuyos profesionales confirmaron la muerte del hombre.

same.jpeg

La pesquisa quedó en manos de las autoridades, que tomaron declaración a la esposa para establecer el desarrollo de los momentos previos y esclarecer las circunstancias de la tragedia.

El pacto suicida de las gemelas que brillaron en el escenario mundial

El mundo del espectáculo europeo estuvo conmocionado el mes pasado tras conocerse una noticia tan inesperada como profundamente simbólica: Alice y Ellen Kessler, las legendarias gemelas que marcaron a fuego la escena artística del continente durante las décadas del 50 y 60, murieron juntas a los 89 años mediante un suicidio asistido. Fieles a la forma en la que vivieron -inseparables, disciplinadas y unidas hasta el extremo-, las hermanas eligieron cómo y cuándo despedirse del mundo.

La muerte de las Kessler ocurrió en Grünwald, un suburbio próspero y arbolado ubicado a las afueras de Múnich, donde compartían una casa desde hacía años. La noticia fue difundida por el diario alemán Bild y la agencia DPA, y confirmada pocas horas después por la Policía local y por la Sociedad Alemana para una Muerte Digna, organización que acompañó su decisión final.

Las hermanas planificaron cada detalle del proceso: dejaron instrucciones escritas, escogieron la fecha y pidieron que sus cenizas descansaran juntas en una única urna, acompañadas por los restos de su madre, Elsa, y de su querido perro Yello, un caniche que las había acompañado durante años. A su lado estuvieron un médico y un abogado, presentes para garantizar la legalidad del procedimiento y el cumplimiento de sus deseos.

La muerte simultánea de las gemelas no solo cerró una vida artística excepcional, sino que también respetó una promesa que ambas habían repetido en numerosas entrevistas: “No queremos vivir la una sin la otra. Nos vamos juntas”.

Las Kessler: una vida de talento, disciplina y una carrera global

Alice y Ellen Kessler nacieron en 1936 en Sajonia, cerca de Leipzig, en un contexto marcado por la guerra y la división alemana. En su adolescencia, ya destacaban en ballet clásico dentro de la compañía de la Ópera de Leipzig, donde se formaron desde niñas. Sin embargo, la vida les tenía preparado un giro cinematográfico.

En 1952, cuando tenían apenas 16 años, huyeron de Alemania Oriental hacia Düsseldorf, en lo que describieron como una mezcla de impulso artístico y necesidad de libertad. “Nuestra carrera habría sido muy distinta si nos hubiéramos quedado en la RDA”, declaró años más tarde Ellen al Süddeutsche Zeitung.

Su gran salto artístico se dio en el mítico Lido de París, donde se transformaron en estrellas del cabaret francés. Allí desarrollaron el estilo que las haría mundialmente famosas: coreografías milimétricas, piernas largas que parecían infinitas y un aura de glamour que las diferenciaba de cualquier otra dupla artística.

Pero el Lido fue apenas el comienzo. En 1959 representaron a Alemania en el Festival de Eurovisión, participaron varias veces del emblemático programa estadounidense “The Ed Sullivan Show”, realizaron giras por Europa y América y fueron tapa de Life, uno de los honores más prestigiosos de la época. Su círculo de amistades incluía nombres como Fred Astaire, Frank Sinatra, Elvis Presley y Rock Hudson.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Policía Navidad Palermo Prefectura
Notas relacionadas
Volvieron a detener al abogado de Emerenciano Sena: está acusado de robar vacas
La Policía realizaba un operativo antidrogas y todo derivó en un desenlace trágico
"Como si fuera un perro": testigos de la muerte de Samuel Tobares revelaron qué pasó en el operativo

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar